5 ideas para un regreso a clases más ameno para los niños

Luego de más de un año de pandemia y confinamiento, el retorno a clases puede ser muy estresante para muchos niños.

Algunos han tenido que cambiar de escuela, otros sienten mucho miedo de enfermarse al salir por lo que han escuchado o visto; algunos tienen mucha incertidumbre; y también están aquellos que han perdido a algún familiar cercano (incluso su padre o su madre) a consecuencia del virus.

Estas cinco acciones pueden ayudar a que la transición de la casa a las aulas sea más llevadera.

1 Tarjetas motivacionales

Bien sea en su morral o en su bolso de comida, déjale siempre a tu hijo una pequeña nota “sorpresa” que lo motive en caso que esté teniendo un mal día en el colegio o simplemente le saque una sonrisa o le recuerde lo mucho que le quieren en casa.

Aksonsat Uanthoeng – Shutterstock

No tiene que ser nada demasiado elaborado, puede ser simplemente un trozo de papel donde escribas un pequeño mensaje, una oración o hasta una frase de algún personaje famoso que te parezca inspiradora para tu pequeño.

Un día la puede escribir mamá, otro día papá y así con otros miembros de la familia.

2 Meriendas saludables y divertidas

Una buena alimentación es necesaria tanto para su crecimiento como para fomentar la concentración, tener buenos niveles de energía y un montón de beneficios. Pero la verdad es que a veces los niños prefieren dulces y las madres a veces también están muy cansadas y se quedan sin ideas.

Africa Studio – Shutterstock

Dependiendo de su edad, trata de involucrar a tus hijos en la preparación de sus meriendas, fomentándolos desde la creatividad en la cocina (además, seguro pueden poner en práctica varias recetas que aprendieron durante los meses de confinamiento).

Asimismo, puedes recurrir a ciertos “trucos” con los más chicos, como por ejemplo, usar cortadores de galletas pequeños para cortar las frutas con formas divertidas.

3 Preguntas con intención

Cuando los niños llegan de la escuela, la pregunta más común es: «¿Cómo te fue hoy?» Y usualmente los chicos responden con un simple «bien” y listo (un poco como cuando a los adultos nos preguntan que cómo estamos y no solemos caer en demasiados detalles).

New Africa – Shutterstock

Seguramente lo haces con la mejor intención del mundo, pero si quieres fomentar una conversación más significativa y fluida, haz preguntas como: ¿Qué fue lo más divertido de hoy? ¿Qué no te gustó de este día? ¿Te preocupa algo?

4 Mascarillas personalizadas

En muchos países están exigiendo que los niños usen la mascarillas para ir a clases. Si para los adultos es difícil llevarlas tantas horas, imagina para ellos.

Lo primero es explicarles la razón e importancia de su uso, no sólo imponerlo, y darles nosotros el ejemplo también como adultos (¿cómo exigirles que las usen en el patio de juego si, por ejemplo, te ven a ti yendo a un partido de fútbol sin ella?)

Yuganov Konstantin – Shutterstock

Además, puedes hacer actividades de manualidades para personalizarlas y las hagan parte de su estilo y expresión de personalidad.

Si bien es cierto que no es bueno manipular mucho la mascarilla como tal (y ya se ha comprobado que la de tela no es tan eficaz), pueden hacer los cordones para sujetarlas o colocarle algún detalle lateral que no afecte su efectividad. Lo mismo aplica para etiquetas para sus envases de anti-bacterial.

5 No minimizar sus miedos y mirar lo positivo

Aunque está bien motivarlos, hay que reconocer que para ellos puede ser muy estresante volver a clases cuando la pandemia no ha terminado. Así que déjales saber que es normal si sienten alguna preocupación, que la pueden conversar contigo.

Y puedes incluso hablarles de alguna vez que tú también hayas sentido miedo de pequeño y cómo saliste adelante.

fizkes – Shutterstock

Es importante enseñarles a enfocarse en el presente y las cosas que pueden controlar (como lavarse sus manos, el uso de mascarilla, etc) y disfrutar, y no en la incertidumbre del futuro.

También es el momento idóneo para recordar lo que se aprendió durante el tiempo de confinamiento (como la importancia de la familia, el valor de los amigos y el disfrute de la naturaleza); las nuevas alternativas que tienen y volver poco a poco a establecer una nueva rutina de regreso a clases para darles un sentido de estabilidad y perspectiva de futuro.