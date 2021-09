Sed de ángeles: Mucho más que una moda

Hay dos fechas en el calendario en que la Iglesia nos invita a elevar los ojos al cielo y prestar nuestra veneración y gratitud a criaturas que no son como nosotros, que son criaturas puramente espirituales, y que sin embargo nos rodean, asisten y se encuentran en medio de nosotros.

Estas criaturas son los santos ángeles, y las fechas son el 29 de septiembre, día en el que celebramos a los santos arcángeles, y el 2 de octubre, en el que celebramos al ángel de la guarda.

Y es que los ángeles “están de moda”, han cobrado una actualidad cada vez mayor.

Hay varios grupos que se están preparando para la consagración al Príncipe de la Milicia Celestial.

Se han publicado, en los últimos 20 o 30 años, más libros acerca de los ángeles que en todo el siglo pasado.

Con la pandemia se ha retomado en varios lugares la oración a san Miguel Arcángel después de la santa misa.

También se ha despertado una gran expectativa en los anuncios hechos por parte de multi millonarios como Jeff Bezos o Richard Brenson de abrir las puertas para el turismo espacial.

Se habla de los extraterrestres, el Senado de Estados Unidos pidió hace poco un informe al Pentágono sobre este tema.

Todo ello sólo demuestra un interés, un deseo que hay en el hombre de entrar en contacto, de relacionarse con criaturas que no son de este mundo, y que no son iguales a nosotros.

Hay una sed de ángeles.

El obispo americano Fulton Sheen decía que los superhéroes son un vacío dejado por los ángeles en la sociedad moderna, y el filósofo Peter Kreeft señala que sí hay extraterrestres, y estos son los ángeles.

Resultaría una pena que ese deseo se vea obstaculizado o deformado por imágenes falsas acerca de lo que son los ángeles y de la ayuda y asistencia que nos pueden dar.

Comencemos por decir que esas cartas de los ángeles y colores de los ángeles y nombres de los ángeles diferentes a san Miguel, san Gabriel y san Rafael son precisamente prácticas de la nueva era que distorsionan este deseo de unirnos y entrar en amistad con estas criaturas espirituales.

Estas criaturas están a nuestro alrededor y llenan nuestro mundo invisible trayendo un mensaje de Dios.

Son los ángeles que contempló Jacob en aquel lugar que parecía como cualquier otro, y que al recostarse vio en sueños en aquel mundo invisible:

Igual les ocurrió a los pastores en la noche en que nacía el Hijo de Dios: era una noche como cualquiera, y de repente se manifiesta ese otro mundo invisible que se encuentra aquí en nuestro mundo: oyen a los ángeles cantar y anunciar que les había nacido el Salvador.

Así que este día del 29 de septiembre y la 2 de octubre se nos invita a poner nuestra mirada en las cosas que no se ven y que se encuentran en medio de nosotros, nos rodean y se manifiestan cuando Dios así lo permite.

Pero, exactamente ¿qué se nos invita a contemplar de este mundo invisible?, y ¿cómo podemos contemplarlo?

Hay un poder invisible que se manifiesta y está atrás de las cosas visibles, a las que les da belleza, gracia y perfección.

Este poder invisible son los ángeles, las primeras criaturas de Dios, que son sus administradores de la creación.

Por ello leemos en el libro del Apocalipsis que existen los ángeles de los vientos (Ap. 7,1); el ángel del fuego (Dn. 3, 24,25.28); el ángel del agua (Jn. 5, 4)

En estos tiempos, en los que el tema de la ecología y del cuidado de la creación vuelven a tomar importancia; en los que, comenzando por el mismo papa Francisco, se nos llama a no creernos dueños y señores de la creación, los ángeles nos enseñan que hay servidores de Dios que mantienen y cuidan esta creación.

El cardenal John Henry Newman escribe:

“Por resplandeciente que sea el sol, y el cielo, y las nubes; por verde que sean las hojas y los campos, por dulce que sea el canto de las aves; sabemos que no son todo lo que hay y no confundiremos la parte con el todo. Proceden de un centro de amor y bien, que es Dios mismo; pero no son el Dios todo; hablan del cielo, pero no son del cielo; no son sino rayos perdidos y pálidos reflejos de Su Imagen; no sino migas caídas de la mesa. Estamos a la espera de la venida del día de Dios, cuando todo este mundo exterior, por bello que sea, perecerá; cuando los cielos se incendiarán y la tierra se derretirá. Podemos soportar su pérdida, pues sabemos no que será más que el retiro de un velo. Sabemos que la remoción del mundo visible será la manifestación del mundo invisible. Sabemos que lo que vemos es como una pantalla que no nos deja ver a Dios y al Cristo, a sus ángeles y a sus santos”