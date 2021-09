El Papa: Hay que comer para vivir, no vivir para comer

El mensaje del Papa Francisco dirigido a los participantes de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa

El papa Francisco ha pedido hoy que la gente se plantee usar solo lo que necesita de la tierra para el propio sustento y ha condenado el desenfado de quien consume por consumir. «Hay que comer para vivir, no vivir para comer.».

Este miércoles, 29 de septiembre de 2021, el Papa ha enviado un mensaje a los participantes de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa reunidos para reflexionar sobre el tema: Medio ambiente y derechos humanos (Estrasburgo, 29 de septiembre de 2021).

«Nadie puede negar el derecho fundamental de todo ser humano «a vivir con dignidad y a desarrollarse plenamente»; y si «todos los seres humanos nacen en esta tierra con la misma dignidad […], entonces como comunidad estamos obligados a garantizar que cada persona viva con dignidad y tenga las oportunidades adecuadas», ha afirmado.

No somos dueños, sino administradores

«En cambio, cuando el ser humano se considera el dueño del universo en lugar de su administrador responsable, cuando ya no reconoce su legítima posición en relación con el mundo, justifica todo tipo de despilfarros, tanto ambientales como humanos, y trata a los demás y a la naturaleza como meros objetos.

Ya los antiguos decían: «Esse oportet ut vivas, non vivere ut edas» – «Hay que comer para vivir, no vivir para comer». Hay que consumir para vivir, no vivir para consumir. Sobre todo, nunca hay que consumir de forma desenfrenada, como ocurre hoy en día. Cada persona debe utilizar de la tierra lo necesario para su sustento.

Todo está conectado, y como familia de naciones debemos tener una preocupación común: «procurar que el medio ambiente sea más limpio, más puro y se conserve». Y cuidar de la naturaleza, para que ella cuide de nosotros.», ha añadido.

En la reunión de alto nivel que abordó el derecho a un medio ambiente seguro, sano y sostenible, se escuchó el mensaje del Papa. «Es necesario, pues, un verdadero cambio.».

«De las manos de Dios hemos recibido un jardín, a nuestros hijos no podemos dejarles un desierto. Actuemos con esperanza, valor y voluntad.».

El Papa saludó a Rik Daems, Presidente de la Asamblea Parlamentaria, por su invitación a hablar sobre el tema del cuidado del medio ambiente, nuestra casa común.

La esperanza en los jóvenes

Por otro lado, el papa Francisco ha enviado un video-mensaje a los jóvenes que participan en el seminario dedicado a la promoción de una educación sostenible organizado por Italia con motivo de la co-presidencia ítalo-británica de la COP26 en el ámbito del Youth4Climate: Driving Ambition, que se realiza en Milán del 28 al 30 septiembre de 2021.

«Quiero agradecerles por los sueños y proyectos de bien que ustedes tienen y por el hecho de que se preocupan tanto de las relaciones humanas como del cuidado del medio ambiente.».

«Gracias. Es una inquietud que hace bien a todos. Esta visión es capaz de poner en crisis al mundo de los adultos, ya que revela el hecho de que ustedes no solo están preparados para la acción, sino que están disponibles para la escucha paciente, el diálogo constructivo y la comprensión mutua», ha anotado en el contexto del lanzamiento del Pacto Educativo Global.

Soluciones políticas no son suficientes

«Las soluciones técnicas y políticas no son suficientes, si no están sustentadas por la responsabilidad de cada miembro y por un proceso educativo que favorezca un modelo cultural de desarrollo y de sostenibilidad centrado en la fraternidad y en la alianza entre el ser humano y el medio ambiente.

Tiene que haber armonía entre las personas, hombres y mujeres y el medio ambiente. No somos enemigos, no somos indiferentes. Formamos parte de esta armonía cósmica.».

El Papa instó a jóvenes y adultos a caminar juntos: «Es el momento de tomar decisiones sabias para que se sepan aprovechar las muchas experiencias adquiridas en los últimos años, con el fin de hacer posible una cultura del cuidado, una cultura del compartir responsable.».