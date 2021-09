California: Proyecto de ley para reemplazar la estatua de Junípero Serra

El santo aprobaría un nuevo monumento a los pueblos nativos, pero la legislación calumnia al "Apóstol de California", escriben los obispos

En el apogeo del Mes de la Herencia Hispana, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una legislación que exige que la estatua de un santo español sea reemplazada por un monumento que conmemora a los nativos americanos que vino a evangelizar.

La estatua de San Junípero Serra, quien fundó muchas de las misiones de California en la parte sur del estado, se derribó el año pasado en el punto álgido de las protestas en torno a la injusticia racial.

Se llevó de los terrenos del Capitolio en Sacramento al almacenamiento para su custodia; pero la legislatura estatal votó recientemente para no devolverla a su antiguo lugar en Capitol Park, donde se encontraba desde la década de 1960.

Newsom firmó el viernes el Proyecto de Ley 338 de la Asamblea, que se aprobó por 66-2 en la Asamblea y 28-2 en el Senado.

A principios de este mes, los arzobispos José H. Gómez de Los Ángeles y Salvatore J. Cordileone de San Francisco escribieron en un artículo de opinión en el Wall Street Journal. En él afirman que la legislación calumnia al “Apóstol de California”, y que comete graves errores históricos.

Calumnias

El Proyecto de Ley 338 de la Asamblea afirma que san Junípero supervisó un sistema de misiones que incluía «esclavización de adultos y niños, mutilación, genocidio y agresiones a mujeres».

“Si bien hay mucho que criticar de este período, ningún historiador serio ha hecho jamás afirmaciones tan escandalosas sobre Serra; sobre o el sistema misionero, la red de 21 comunidades que los franciscanos establecieron a lo largo de la costa de California para evangelizar a los nativos”, escribieron Gómez y Cordileone.

Los arzobispos criticaron a los legisladores de California por confiar en «un único libro tendencioso escrito por el periodista Elías Castillo, A Cross of Thorns: The Enslavement of California’s Indians by the Spanish Missions«.

«Como líderes de las dos comunidades católicas más grandes del estado, servimos a miles de californianos nativos que remontan su fe hasta los antepasados que ayudaron a construir las misiones», escribieron los arzobispos. «Entendemos la amarga historia de la explotación nativa. Pero la historia puede ser compleja, y los hechos importan».

Describieron al santo, a quien el Papa Francisco canonizó en Washington, DC, en 2015, como un «personaje complejo», pero que «defendió la humanidad de los pueblos indígenas, denunció el abuso de las mujeres indígenas y argumentó en contra de imponer la pena de muerte a los nativos que había incendiado una misión y asesinado a uno de sus amigos».

Defensor de los nativos

«Serra seguramente aprobaría un nuevo monumento en honor a los indígenas californianos a los que sirvió durante su vida», afirman los arzobispos. San Junípero viajó 2.000 millas a Ciudad de México cuando era anciano y enfermo; «para exigir que las autoridades adoptaran una declaración de derechos de los nativos que él había escrito», añaden.

«La forma en que elegimos recordar el pasado da forma a las personas que esperamos ser en el futuro», escriben los arzobispos Gómez y Cordileone. «No podemos pensar en ningún símbolo mejor para este estado multiétnico comprometido con la dignidad humana y la igualdad que colocar dos estatuas en el Capitolio de California: una que celebra la herencia viva de los pueblos indígenas de California, otra que refleja la fe y el liderazgo de su defensor San Junípero Serra».

Robert M. Senkewicz, profesor emérito de historia en la Universidad de Santa Clara y autor de Junipero Serra: California, Indians, and the Transformation of a Missionary, dijo en una entrevista de 2015 al Catholic World Report que el sistema de misiones en California se estableció para proteger a los nativos californianos de la esclavitud.

«Serra y los franciscanos estaban preocupados de que los conquistadores españoles dominaran opresivamente» a los pueblos nativos, dijo. «Les preocupaba que los ganaderos, mineros y soldados españoles los acorralaran y los mataran a golpes. Entonces fundaron las misiones como un lugar para convertir y proteger a los indios. Por lo tanto, Serra y los franciscanos vieron su papel como el de proteger a los indígenas».