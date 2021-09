7 razones por las que los 50-80 pueden ser los mejores años de tu vida

La psicóloga irlandesa Dra. Maureen Gaffney revela los beneficios del envejecimiento

En su libro Your One Wild and Precious Life: How to be Happy, Fulfilled and Successful at Every Age, la psicóloga clínica Dra. Maureen Gaffney arroja luz sobre la mediana edad y por qué marca el comienzo de un emocionante viaje por delante.

La lectura está volviéndose popular entre muchas de las mujeres de mediana edad de Irlanda, especialmente cuando leen que la mediana edad en realidad comienza a los 50 y la vejez comienza alrededor de los 80, «o cuando ocurre una enfermedad prolongada», como comparte la autora.

Aunque las opiniones de Gaffney no siempre se alinean con las enseñanzas de la Iglesia, su visión de la mediana edad es interesante. Tanto en un extracto del libro como en una entrevista que Gaffney tuvo con Jennifer O’Connell para The Irish Times, la doctora señala que el viaje de la vida es una oportunidad, una que no termina cuando estás «a mitad del camino».

De hecho, la autora cree que solo una vez que hayas pasado la cima de la colina podrás ver lo que te espera y que debes aprovechar al máximo el tiempo que te queda.

Para los católicos, este es un mensaje que llevamos a lo largo de nuestras vidas. Estamos en un viaje que Dios nos ha trazado, y necesitamos usar nuestro precioso tiempo en la tierra para llevar a cabo la misión que Él nos ha encomendado, una misión que puede traer mucha alegría.

Entonces, si te estás acercando a la mediana edad y siente que se acerca una crisis, echa un vistazo a algunas de estas ideas que O’Connell propone después de estudiar a personas de mediana edad. Y mira por qué esas arrugas, kilos y canas adicionales en realidad valen la pena.