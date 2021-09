Hermanas Loza: En la TV también puede haber perdón y reconciliación

“Los tiempos de Dios son perfectos”, dijo una de las hermanas involucradas tras una reconciliación, luego de seis años distanciadas, en pleno programa de la televisión peruana conocido como “Esto es Guerra”

¿Quiénes son las hermanas Loza y por qué se pelearon? Aquí dos interrogantes recurrentes cuyos detalles, que se pueden descubrir con más profundidad en programas especializados en espectáculos, pasan a un plano secundario luego de ver lo sucedido en un programa de televisión de Perú.

Fue precisamente en el reality conocido como “Esto es Guerra”donde sucedió un hecho que generó sorpresa, pero también emoción. Fue en plena transmisión televisiva, mientras se hacía un contacto con un participante del programa que había sufrido un accidente en un reto de altura, cuando Tepha Loza tomó la palabra y se dirigió a su hermana Melissa.

“De todo corazón, te amo con mi vida. He esperado esto hace muchísimo tiempo. No sabía cómo acercarme a ti. La vida me puso aquí (Esto es Guerra) por algo. De corazón te lo digo de corazón Melissa, que me perdones si yo te lastimé. Te lo digo públicamente porque te lo mereces. Siempre te he admirado. Mereces un perdón, le digo con muchas fuerzas a Dios, tengo dos sobrinas hermosas, una que quiero tener en mis brazos”, expresó Tepha entre lágrimas, reproducen diversos portales comoInfobae.

Inmediatamente, las hermanas se abrazaron, se perdonaron y dieron vuelta una página que las llevó a estar separadas por más de seis años.