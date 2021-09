Por qué bautizar a tu bebé de pandemia cuanto antes

La pandemia de Covid-19 ha dejado en suspenso los planes de innumerables personas, que esperan hasta el día en que puedan reunirse con familiares y amigos.

Para algunos padres, esto también significa suspender el sacramento del bautismo de su bebé nacido en medio de la pandemia.

Estos padres continúan esperando, mientras la pandemia continúa extendiéndose y no tiene un final a la vista.

La Iglesia católica insta encarecidamente a estos padres a que bauticen a sus hijos lo antes posible, sin esperar las circunstancias perfectas en un futuro desconocido.

El motivo de esta insistencia es que el bautismo es un sacramento esencial, incluso más importante que los “servicios esenciales” que se permitieron permanecer abiertos durante los cierres de 2020.

El Catecismo de la Iglesia Católica explica la necesidad del bautismo:

El Señor mismo afirma que el Bautismo es necesario para la salvación (cf Jn 3,5). Por ello mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones (cf Mt 28, 19-20; cf DS 1618; LG 14; AG 5). El Bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento (cf Mc 16,16). La Iglesia no conoce otro medio que el Bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna; por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer «renacer del agua y del Espíritu» a todos los que pueden ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del Bautismo, sin embargo, Él no queda sometido a sus sacramentos.