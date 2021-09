Famosos que han redescubierto su fe en Medjugorje (GALERÍA DE FOTOS)

De Roberto Mancini y Tamara Falcó a Jim Caviezel, de Andrea Bocelli y María Vallejo-Nájera a Alessandra Amoroso : Medjugorje ha reavivado la fe en muchas celebridades, creyentes y no creyentes. Un fuego que vuelve a arder después de años de estar lejos de Dios, después de períodos negativos de la vida.

Es un milagro que se repite a menudo en el pequeño pueblo de Bosnia, donde desde 1981 se producen presumiblemente apariciones de la Virgen (la Santa Sede ha certificado las 7 primeras y sobre el resto no se ha pronunciado). Aquí hay algunas celebridades que han redescubierto su fe en Medjugorje.

Personajes del espectáculo como el cantautor Nek y el actor Jim Caviezel («La Pasión de Cristo»), tienen en común ese sentimiento interior que ha resurgido en la colina del monte Podbrdo: el deseo de acercarse a María, la voluntad de volver a abrazar al Señor, entendido como una entrega hacia él.

Tamara Falcó, hija del marqués de Griñón e Isabel Preysler, y actual poseedora del título nobiliario, es socialité e influencer. Aparece en el late night show «El hormiguero» y su fe católica y su conversión forman parte de los temas que trata habitualmente. Ella ha escrito un libro sobre su conversión y en él habla de la peregrinación que le llevó por primera vez a Medjugorje en agosto de 2012. Lo describió como “un lugar en el que todo huele a Dios”.

Tamara es una de las voces de testimonios acerca de Medjugorje que aparecen en «Medjugorje, la película», que se estrena el próximo 1 de octubre. Este es un fragmento del filme:

«Abrió mi corazón»

Medjugorje es la encrucijada de muchas celebridades que han pasado por momentos dramáticos en su existencia, entre la depresión y el alejamiento de las pantallas de televisión.

A Elisabetta Gregoraci «le abrió el corazón». Para la periodista y presentadora de televisión Katia Noventa, el encuentro con Medjugorje se produjo después de haber denunciado haber sufrido violencia doméstica. “Cuando fui a Medjugorje, sentí cambios en mí en un período particular de mi vida. Vengo de una época muy complicada».

Mandy Smith, modelo y ex esposa del bajista de los Rolling Stones, Bill Wyman, dijo después de una peregrinación al pueblo de las apariciones: «Allí pasaron cosas que no puedo explicar». A su regreso, comenzó a asistir a misa todas las semanas.

Entrevista en italiano a Andrea Bocelli sobre Medjugorje.

La pequeña Ludovica Nasti y Medjugorje

Una celebridad muy joven, quizás la más joven de todas las vinculadas a Medjugorje, es Ludovica Nasti . En el perfil de Instagram de la pequeña actriz de L’Amica Geniale hay una foto donde ella y su madre besan con devoción los pies del Crucifijo ubicado en la colina de las apariciones en Medjugorje. Un gesto de amor, súplica, acción de gracias. Junto a la imagen, un pie de foto dedicado a la madre que subió con ella a la montaña cuando sufría la enfermedad, una leucemia que Ludovica logró superar:

Escalar la montaña de la mano contigo no me asusta… hemos escalado montañas de nuestra vida mucho más difíciles ❤️. Mamá quería darte las gracias … gracias por la fuerza que me envias gracias por estar siempre cerca de mí gracias por nunca hacerme sentir solo. Siempre te estaré agradecido❤️.

La joven actriz Ludovica Nasti.

El embarazo de Carmen Russo

La bailarina y corista Carmen Russo , por su parte, atribuye el nacimiento de su hija María, cuando tenía 53 años , a la intercesión de la Reina de la Paz. El embarazo ocurrió poco después de que ella fuera de peregrinaje a Medjugorje.

«Elegí el nombre María -dice Russo- porque me quedé embarazada poco después de hacer un viaje conmovedor a Medjugorje, donde recé a la Virgen María en los lugares de sus apariciones (..) Cuando vas a Nuestra Señora no tengo que preguntar, es ella quien lee en tu corazón. La llamamos María para esto. En mi opinión, intervino Nuestra Señora. A pesar de que la medicina hizo lo segundo, la mano del médico fue guiada. La llevamos a la Cruz Azul, donde apareció por primera vez».

Carmen Russo cuenta el favor que le hizo la Virgen para que naciera su bebé.

Cari Goyanes, una conversión que ayudó a su matrimonio

Cari Goyanes, otra famosa e hija de famosos en España, dio a conocer recientemente su conversión. Se produjo a raíz de un retiro de Emaús y gracias a ella revitalizó su matrimonio y su vida. Ha ido a Medjugorje y también ahora participa con su testimonio en la película que se estrena.

En Medjugorje, afirma, vio la importancia de la Eucaristía y posteriormente hizo la alianza con la Virgen de Schoenstatt.

Entrevista a Cari Goyanes.

«Tuve una experiencia extraordinaria»

Otra celebridad ha estado estrechamente vinculada a Medjugorje durante algunos años. Precisamente desde después de su primera peregrinación, en 2016, al pueblo de las apariciones marianas. Estamos hablando de la cantante Alessandra Amoroso, quien calificó esta experiencia de fe como «extraordinaria».

Al llegar a Medjugorje acompañada de su prometido, Amoroso estuvo entre los fieles que rezaron y conoció a la vidente Mirjana. Esta le entregó un rosario que sostenía en la mano, gesto que conmovió a la cantante.

Testimonio de la cantante italiana Alessandra Amoroso.

El exitoso emprendedor Matteo Marzotto

Incluso un empresario rico y famoso como Matteo Marzotto se encontró en Medjugorje. «Es el lugar de conversiones inmediatas, espontáneas, incluso violentas, pero este no es mi caso. Pero es innegable que ha habido un cambio de ritmo en mi vida ”, dijo en una entrevista televisiva. Marzotto llegó a Medjugorje gracias a la Comunidad Nuovi Orizzonti, el carisma de Chiara Amirante y Don Davide Banzato , quien se convirtió en su director espiritual.