Afectado por Ictus: La Virgen de Loreto vino a verme y me salvó

En el último número de la publicación Il Messaggio della Santa Casa di Loreto hay un hermoso testimonio firmado por un matrimonio, Fabrizio y Maria Rita Musino. En él, el esposo cuenta la dramática historia de su enfermedad, en cuyo momento más crítico intervino el poder salvador de María.

Es el 13 de junio de 2019 cuando Fabrizio, músico, estando solo en la casa de su madre, siente un violento dolor en la cabeza.

Apenas tiene tiempo de avisar por teléfono a su esposa, médico, antes de entrar en un estado semicomatoso.

Maria Rita, que llega inmediatamente, se da cuenta de que se enfrenta a un infarto cerebral grave.

Llama a urgencias y lleva a Fabrizio, con la ayuda de una ambulancia, al servicio de neurocirugía del Policlínico Gemelli de Roma.

Se realiza una intervención de urgencia para detener el sangrado en curso y drenar la sangre derramada que, de permanecer en el interior del cráneo, podía ocasionar graves daños neurológicos.

El paciente, cuya vida corre un gran peligro, vuelve al contacto con el mundo después de tres días en la unidad de cuidados intensivos.

Tiene un dolor severo en el cuello, que siente extremadamente rígido, náuseas y vómitos, pero afortunadamente puede mover brazos y piernas.

Desafortunadamente, se produjo una infección urinaria debido a la sonda, que se complicó con septicemia: la fiebre es muy alta y no cede a la terapia con antibióticos y antipiréticos.

Fabrizio tiene miedo de afrontar la noche en esas difíciles condiciones, pero en cierto momento siente que ya no está solo.

Esa noche, la gran Madre de Dios, María Santísima, se acercó a mi lecho. No estaba durmiendo, estoy seguro, no soy adicto a las drogas y no tomaba drogas que pudieran hacerme alucinar. De repente tuve la intuición de poder percibir lo Trascendente. La distancia que nos separa de lo que está fuera de la realidad objetiva es mínima. Lo que está fuera de nuestra experiencia sensible está realmente en la habitación contigua. Recuerdo que sentí una gran paz y un fuerte sentimiento de amor, esa paz, ese amor, esa armonía que se respira en un ambiente familiar.