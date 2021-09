Cristian Castro, conmovido por poder cantar para el Papa Francisco

El “Gallito feliz” interpretará unos poemas musicalizados en evento con el Papa

El famoso cantante mexicano anunció hace algunos días en una entrevista para el programa Ventaneando que fue elegido para interpretar dos canciones en un evento privado que se celebrará este martes 21 septiembre en el Vaticano.

«Estoy en un viaje maravilloso. Me invitó el Vaticano junto con un empresario argentino muy conocido. Resulta que este empresario es amigo cercano del Papa, entonces el Papa le dio unas frases, unos poemas que tenía por ahí y el empresario se ofreció a ponerle música a estas frases hechas por el propio Francisco. Después que quedó ya la musicalización me invitaron para que yo hiciera la voz», declaró el intérprete de Azul.

El encargado de concretar el encuentro entre el Pontífice y el cantante fue Nazareno Adorno, quien es el que musicalizó los poemas.

En verdad no se trata de poemas del Papa Francisco, sino de versos cuya autoría corresponde al escritor y empresario argentino Alejandro Roemmers; y llevan por título Si volviera a vivir y Esta canción es para vos. El evento llevará por nombre Vivir y mirar el mundo como un poema Bellísimo.

Marko Vombergar | Aleteia

En cuanto a esta faceta como intérprete de canciones de inspiración religiosa el cantante expresó que le gusta mucho estar abriendo esta nueva brecha.

Refiriéndose a los poemas en cuestión dijo que «tienen frases bellísimas que creo que van a conmover a mucha gente… todo en relación a la Virgen, a Dios, a Jesucristo, a los santos… Y me encanta poder cantar religioso. A mi madre [la célebre actriz Verónica Castro] le va a encantar, a mi abuela también, a mucha gente que le está gustando ese género. Me gusta tener esta alabanza, porque creo que en mi trayectoria nunca he tenido alabanzas y creo que es un buen momento para mí», señaló Castro en la mencionada entrevista, en la que también habló sobre sus ya cuarenta años de trayectoria musical.

Castro y Francisco ya se conocieron cara a cara en una ocasión en el aeropuerto de México. En esa oportunidad el músico le entregó al Pontífice una Virgen de Guadalupe que le enviara su madre Verónica. A lo que el Papa retribuyó donando un Rosario con el encargo de que Cristian se lo entregara a la actriz, que en Argentina logró renombrada fama con sus telenovelas ya hace algunas décadas.

El cantante declaró también que es «una belleza tener contacto con nuestro Papa. Nosotros los mexicanos somos tan emocionados con la religión y el catolicismo, lo amamos con toda el alma. Después de Italia somos los que más tenemos esta devoción y respetamos al Papa. Así que me da mucho gusto que nos conozca poco a poco».

Cristian Castro había participado también en la canción Luz en ocasión de la visita del Papa Francisco a México en 2016, donde también habían participado artistas como Pedro Fernández, Diego Verdaguer, Pandora, Carlos Rivera, Belinda, Diego Boneta, Ana Victoria y La Adictiva Banda San José de Mesillas. Compartimos ese recuerdo: