La propuesta de matrimonio que te perdiste en los Juegos Paralímpicos

Además de todos los logros deportivos de los Juegos Paralímpicos de Tokio de este año, hubo espacio para un poco de romance. Afortunadamente, las cámaras captaron el dulce momento para que el mundo lo viera.

Keula Nidreia Pereira Semedo es una atleta con discapacidad visual que compite en el evento T11 100m y 200m. Para moverse con seguridad por la pista cuenta con su guía, Manuel Antonio Vaz da Veiga.

Al final de las eliminatorias de la carrera de 200 metros en los juegos de este año, Semedo recibió una pequeña sorpresa de Vaz da Veiga. El guía deportivo se arrodilló para proponerle matrimonio a la caboverdiana. Felizmente ella dio un rotundo “sí”, para alegría de sus compañeros atletas y guías.

La cuenta de Twitter de los Juegos Paralímpicos compartió la conmovedora ocasión con la leyenda perfecta: «¡Que los dos corran juntos de por vida!».

