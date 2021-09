Papa Francisco no comprende las dudas sobre las vacunas antiCovid

Llamó a las vacunas "amigas" de la humanidad, durante la conferencia de prensa celebrada en el avión papal que regresaba de Eslovaquia a Roma

El Papa Francisco dijo que no entendía la desgana y el miedo que rodeaban a las vacunas Covid-19 y llamó a las vacunas «amigas» de la humanidad, durante la conferencia de prensa celebrada en el avión papal que regresaba de Eslovaquia a Roma el 15 de septiembre de 2021.

«Es un poco extraño porque la humanidad tiene una historia de amistad con las vacunas», dijo el pontífice. «Cuando éramos niños, [nos vacunaron], contra el sarampión, contra la polio… todos los niños fueron vacunados y nadie dijo nada».

“Quizás esto esté sucediendo ahora por la virulencia y la incertidumbre no solo de la pandemia, sino también de la diversidad de vacunas”, continuó. El líder de la Iglesia Católica reconoció que las discusiones y debates en torno a las diferentes vacunas han creado divisiones y temores y pidió discusiones tranquilas y claras para ayudar a quienes aún tienen miedo.

El Papa Francisco también señaló que «incluso en el colegio cardenalicio hay negacionistas de la vacuna» y dijo que uno de ellos, «el pobre», fue hospitalizado con el virus. «Ironías de la vida», añadió.

El caso del cardenal Burke

El pontífice no reveló el nombre del prelado principal en cuestión, pero podría referirse al cardenal estadounidense Raymond Burke, quien pasó varios días con un respirador en agosto después de ser hospitalizado luego de contraer Covid-19. No se sabe si el cardenal de 73 años está vacunado o no.

Antes de que las vacunas se generalizaran, en mayo de 2020, el cardenal Burke había expresado cierta preocupación por los estados que obligaban a las personas a vacunarse. También se refirió a una teoría de la conspiración de que las vacunas podrían usarse para implantar microchips en el cuerpo de las personas.

Un pequeño grupo aún no vacunado en el Vaticano

El obispo de Roma ha alentado con frecuencia las vacunas, incluso afirmando que recibir la vacuna constituye un «acto de amor» a los demás y en pro el bien común en un mensaje de video publicado el 18 de agosto.

El Vaticano también emitió en diciembre de 2020, a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, un memorando reafirmando que las vacunas son «moralmente aceptables».

A bordo del avión, el Papa Francisco dijo que en el Vaticano todos han sido vacunados «excepto un pequeño grupo» al que «están estudiando cómo ayudar».