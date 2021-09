Esgrimista paralímpica echa una mano a un fotógrafo, ¡literalmente!

Bebe Vio es una campeona esgrimista con una voluntad indomable y la inusual característica de ser cuádruple amputada

Beatrice “Bebe” Vio es una campeona esgrimista italiana de 24 años con una característica inusual: es cuádruple amputada.

Suena imposible, pero, empleando brazos prostéticos y una silla de ruedas, ha superado todas las expectativas –y a sus competidores– en Campeonatos Absolutos Italianos, Copas del Mundo, Campeonatos Europeos, Campeonatos del Mundo y Juegos Paralímpicos. Ha acumulado un total de 53 medallas de oro, 9 de plata y 7 de bronce.

Empezó en la esgrima cuando tenía tan solo 5 años. Luego, en 2008, con 11 años, sufrió una grave meningitis que derivó en una infección en piernas y brazos.

Para poder salvar su vida, los médicos tuvieron que amputarle los miembros (sus piernas a la altura de las rodillas y los brazos a la altura de los codos). Dos años después, empezaba a practicar esgrima desde una silla de ruedas.

Echando una mano

Sus prótesis son una parte integral de su vida, pero está dispuesta a compartir. De hecho, prestó uno de sus brazos durante unos cuantos minutos a un fotógrafo para que pudiera hacer algunas fotografías del miembro sosteniendo un panel.

En un video que publicó en Instagram, puede verse al hombre haciendo fotos desde cierta distancia y luego devolviendo la prótesis a la propietaria. Bebe comenta, con su típico sentido del humor: “¡No te preocupes, Gus! En tiempos de dificultad siempre te echaré una mano. Ya sabes, siempre estoy disponible”.

Prestar incluso aquello que no tienes, esto es algo que nosotros con nuestros “cuerpos capacitados” nunca podríamos hacer. Nos recuerda que no, que no somos los mejores en todo, aunque tengamos dos brazos.

Los brazos no son necesarios

“Cuando era pequeña, me dijeron que no se puede hacer esgrima sin brazos y tuve que cambiar de deporte, pero demostré a todo el mundo que los brazos no son necesarios: si tienes un sueño, ¡síguelo!”, dijo Bebe durante la rueda de prensa de apertura para los Paralímpicos, según informó la agencia de noticias Dire.

Y vaya si siguió su sueño en Río y en Tokio. Ganó bronce y plata respectivamente en las competiciones de equipo y oro en la competición individual de ambas ocasiones en sendos Paralímpicos.

Y todo sin dejar de ser la campeona indiscutible de la esperanza y el humor. Se ha convertido en embajadora no solo de su deporte, sino de una nueva forma de experimentar y considerar la discapacidad.

Para ella, es algo normal. Citando otra de sus publicaciones: “¡Cuando te despiertas por la mañana, te vistes rápido y te pones las manos del revés!”.