Colombia: Un reencuentro de hermanos con sabor a Dios y Chiquinquirá

Un policía halló de manera inesperada a su hermano en las calles de Bogotá tras casi 20 años de búsqueda. Lo acontecido emocionó a todos y hasta hizo recordar a la parábola del hijo pródigo

Ángel Rincón es el nombre de uno de los protagonistas que por estas horas genera lágrimas de emoción en Colombia. Se trata de un agente del Gaula de la Policía que tuvo que ser trasladado a Bogotá para apoyar operativos para hacerle frente a la inseguridad. Lo que nunca se imaginó Ángel fue que tras aquella solicitud llegaría un reencuentro que le cambiaría la vida a él como a otros integrantes de su familia.

Efectivamente, según un reportaje publicado por estas horas en Noticias Caracol, Ángel logró a encontrar a su hermano de nombre Fabio luego de casi 20 años de búsqueda. El hallazgo se dio entre la bruma y las consecuencias del consumo de drogas.

La última vez que lo habían visto a Fabio fue cuando partió desde Bucaramanga a Bogotá para realizarse un examen médico. Desde ese momento nunca regresó.

Virgen de Chiquinquirá

“Tenía más o menos 12, 11 años, y desde esa vez no sabía nada de él. Mi mamá todos los días decía ‘se lo encomiendo a la Virgencita de Chiquinquirá’”, expresó Ángel acerca de lo que había acontecido con su hermano desaparecido y una fe que nunca se perdió.

Hace poco, continúa Caracol, una llamada fue la clave para el desenlace de la historia. Fabio encontró la manera de comunicarse desde Bogotá con otro de los hermanos con el fin de pedir dinero para arreglar una herramienta de trabajo. Luego de esto Ángel recibió la comunicación de esa llamada. Fue esto lo que le permitió en Bogotá empezar a rastrear la zona de la llamada y pedir permiso a sus superiores para salir a encontrar a su hermano.

“Lo hallé gracias a Dios”

Desde ese momento Ángel se puso en camino y en misión, algo que le implicó recorrer zonas peligrosas de Bogotá, así como conversar con gente de la calle. Luego de varias vueltas dio con la carreta que utilizaba su hermano para el reciclaje hasta que llegó el momento más esperado:

“Abrí los plásticos y lo veo ahí y le digo ‘hermano Fabio, él se queda mirándome y no me reconoce’. Me dice ‘¿usted quién es, mi hermano?’, yo le dije ‘sí, su hermanito’. Le dije que lo estaba buscando y lo hallé gracias a Dios, Dios es muy grande y lo abracé”, expresó Ángel.