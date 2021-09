Eslovaquia: el Papa Francisco entre ollas y cucharones

#PapaFrancesco tra pentole e fornelli della Casa di esercizi spirituali dei #gesuiti di #Prešov. La visita viene dopo la richiesta del personale che sta preparando il pranzo per i vescovi e per questo non ha potuto partecipato alla Divina liturgia. Molta simpatia e commozione. pic.twitter.com/G3ssr9yDnf