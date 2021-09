El silencio sobre el exobispo de Solsona: el caso no está resuelto

El silencio oficial sobre este tema no hace más que agravar las cosas, creando noticias que muchas veces parecen fantasiosas, cuando no difamaciones y mentiras

El obispado de Solsona emitió una nota el pasado 23 de agosto diciendo que el papa Francisco había aceptado la renuncia de su obispo residencial, Xavier Novell i Gomà, “por razones estrictamente personales”.

Xavier Novell, de 52 años, había tomado la decisión -decía el comnunicado- “después de un período de reflexión, de discernimiento y de oración, al término del cual ha espontáneamente presentado al Santo Padre su propia situación y su dimisión al gobierno pastoral de la diócesis de Solsona”.

La decisión ha sido tomada de acuerdo con el Código de Derecho Canónico, art. 401, 2, que dice: “Se ruega encarecidamente al Obispo diocesano que presente la renuncia de su oficio si por enfermedad u otra causa grave quedase disminuida su capacidad para desempeñarlo”.

A su vez, el Papa nombró al obispo de Vic, “Mons. Romà Casanova Casanova, Administrador Apostólico de Solsona durante la sede vacante. La comunidad diocesana de Solsona -decía la nota- acoge este momento difícil con la confianza puesta en Dios, Supremo Pastor de la Iglesia, y eleva sus oraciones por el Santo Padre, por Mons. Novell y por el Administrador Apostólico”.

El comunicado no dice nada de la causa concreta, aunque el Derecho Canónico ya señala “causa grave”. Aquí hay que excluir la enfermedad porque se sabría inmediatamente, como ocurrió con el caso del obispo auxiliar de Barcelona, Antoni Vadell, que tiene un cáncer de páncreas y se hizo público.

Conjeturas

Desde que se conoce la renuncia han salido muchas conjeturas y rumores, aireados por los medios de comunicación. La más corriente es que está poseído por el diablo por culpa de una mujer que escribe novelas eróticas y satánicas, precisamente él que es (o era) exorcista. Es más, era el único exorcista de su diócesis desde 2015.

Parece cierto que, hace unos cinco años, el exobispo de Solsona, Xavier Novell, conoció a la psicóloga y escritora Silvia Caballol, de 43 años, que ha escrito sobre erotismo y satanismo. Fuentes oficiosas barajan la posibilidad de que Novell fuera advertido por allegados suyos de que su relación con la psicóloga era contraproducente y que estaba siendo satanizado. Esta es una versión que no está confirmada.

Algunos medios de comunicación independentistas catalanes afirmaban que su renuncia era a causa de su apoyo al “procés” independentista, mientras que otros señalaban que se había “quemado” en Solsona, una de las diócesis más pequeñas del mundo, en cuando al territorio (poco más de 3.500 km2), al no poder aspirar a más.

Solsona es sufragánea de Tarragona, o sea que la arquidiócesis de Tarragona tiene algunos derechos y deberes de vigilancia, pero no tiene ningún poder para regir la diócesis, en este caso de Solsona. Tuvo un obispo muy famoso: el que después fue cardenal Enrique y Tarancón, allá por los años 40 y rigió la diócesis 18 años. Solsona, pues, no es una diócesis que «depende» de Barcelona, como se ha dicho.

Obispo emérito

Novell fue ordenado sacerdote a los 27 años, después de titularse como Ingeniero Técnico Agrícola. Su padre fue profesor y diácono permanente. Se ordenó obispo en 2010. En la web de la Conferencia Episcopal aparece como “Obispo Emérito de Solsona” y había sido miembro de la Comisión Episcopal de Migraciones y de la Comisión de Apostolado Seglar. Ningún cargo de dirección.

Si la Conferencia Episcopal Española mantiene su condición de Obispo, aunque sin funciones (emérito), significa que sigue siendo obispo y por tanto sacerdote. En caso contrario se le hubiera reducido al estado laical, con una “suspensión ad divinis”. No consta que Novell haya pedido la dispensa del celibato.

Sin embargo, acerca de este punto no hubo ninguna información oficial por parte de la Iglesia. Este asunto tan importante merecía haberse puesto de relieve en el comunicado oficial o en un comunicado posterior y no ha sido así, con lo que se dio pie a hacer volar la imaginación. En consecuencia, las noticias solo han hecho que perjudicar a la Iglesia en su conjunto y al mismo Xavier Novell.

Petición de respeto

Algunos obispos catalanes, e incluso en algunas homilías dominicales, han pedido que se respete la intimidad del exobispo de Solsona.

Xavier Novell es conocido por su defensa del independentismo catalán, por una parte, cuando se pidió a los obispos que no se pronunciaran sobre este tema. También fue muy conservador en moral, sobre todo sexual, a pesar de haber defendido la abolición del celibato obligatorio cuando era seminarista, en el Concilio Provincial Tarraconense.

El morbo de la mujer y lo satánico

De momento, el obispo calla. Ha entrado en un profundo silencio. Pero como lo satánico da muchísimo morbo, se escribe con profusión sobre el obispo emérito de Solsona, Xavier Novell, en Cataluña, en el resto de España y hasta en otras partes del mundo.

Se presenta el caso como un escándalo mayúsculo. Muchos creen que llevaba una doble vida, otros que se vio engatusado por la psicóloga y escritora, otros que hay que eliminar la diócesis de Solsona, demasiado pequeña, y ahora además con este problemazo encima, “el caso Novell”, que sería como un estigma para el futuro de esta pequeña diócesis.

Cardenal Omella: «Hay que respetar la intimidad»

El cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, ha dicho: «Lo que me duele a mí es que la gente inventa y ha oído una cosa, otra y van haciendo un relato un poco morboso, yo creo que hay que respetar la intimidad de las personas», recomienda el cardenal arzobispo.

El cardenal de Barcelona prefiere no hacer cábalas de causa-efecto, como las que circulan; y prefiere que, «delante de una persona que tiene sus razones para dejar su ministerio o en una familia cuando llega un momento y los esposos se divorcian, lo que hay que hacer es respetar». El cardenal dijo que le ha sorprendido mucho la noticia, pues no sabía nada.

«No hacer de eso una novela morbosa»

Aun así, el cardenal Omella reclama «respeto» a la «dignidad» del obispo emérito de Solsona y “no hacer de eso una novela morbosa y machacar a las personas”. Emplaza a valorar a «tantos obispos, sacerdotes y padres de familia que viven con fidelidad».

«Somos pecadores –añadió– y hay que reconocer el pecado y pedir perdón, pero también valorar a las muchas personas que son fieles y hacen las cosas bien», concluye.

Esto aclara bastantes cosas.

Defender el buen nombre de la Iglesia

Algunos se preguntan quién le nombró obispo. Fue su antecesor mons. Jaume Traserra, que convenció al Nuncio de que era el candidato idóneo para Solsona, de donde era ya el número dos. El Nuncio lo pasó a la Santa Sede que lo aprobó, con el placet del gobierno español. Fue el obispo más joven de España.

Desde que se produjo la noticia de la renuncia de Xavier Novell, han circulado caudalosos ríos de tinta, que ciertamente no han hecho, ni hacen, ningún bien a la Iglesia católica. El silencio oficial sobre este tema no hace más que agravar las cosas, creando noticias que muchas veces parecen fantasiosas, cuando no difamaciones y mentiras.

¿Por qué la Conferencia Episcopal Española, presidida precisamente por el cardenal de Barcelona, Juan José Omella, no informa más? Es un caso muy intrincado, complejo y no resuelto.

Es fácil suponer que el ahora ex obispo de Solsona, Xavier Novell, está pasando unos momentos difíciles, muy difíciles, y que su situación es muy confusa, en su mente y en su identidad personal y religiosa. Sin embargo, pensamos que -en justicia con esta persona y con la Iglesia- hay que dar la información suficiente para que no se dé lugar a falsedades.

El derecho de a la intimidad de las personas debe respetarse, pero también conviene defender los derechos del buen nombre de la Iglesia. Todo el caso Xavier Novell está envuelto de misterio, de secretismo, que invita a muchos a hacer sus cábalas, ciertas o no. La falta de información siempre ha generado, y general, rumores y bulos de todo tipo. La base del rumor está siempre en la falta de información, según los autores clásicos.