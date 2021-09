El primer Congreso Eucarístico después de la II Guerra Mundial

Año 1938. Nadie podía imaginar que al acto de clausura del Congreso Eucarístico Internacional que se celebraba en Budapest le iba a seguir un largo paréntesis causado por la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). El conflicto bélico hizo imposible que en ese tiempo se organizara un acto multitudinario en ningún país. Serían tiempos de hambre, carestía, muerte.

Por fin, en 1952, la Iglesia decidió que había llegado el momento de volver a celebrar una reunión mundial en torno a la Eucaristía. Barcelona tomaba las riendas de un nuevo encuentro, esta vez convocado por el papa Pío XII, quien había sido elegido seis meses antes de que estallara la Guerra Mundial.

El lema se justificaba por sí mismo: “La Eucaristía y la paz”, que era la palabra más clamada por la Humanidad. En el himno «De rodillas», que se compuso especialmente para esos días, se escuchaba: «Tiradas a tus plantas las armas de la guerra…»

El Congreso se celebró del 27 de mayo al 1 de junio de 1952 y asistieron 300.000 congresistas procedentes de 77 países. Era el primer acto en el que la España posterior a la guerra civil (1936-1939) y gobernada por Franco, recibía a tantos extranjeros.

Si bien las cifras no son lo más importante en la vida de la Iglesia, en este caso pueden ayudar a hacerse una idea de la movilización que supuso. Hubo 12 cardenales; 302 obispos, arzobispos y abades; y 15.000 sacerdotes, religiosos y seminaristas. Tuvo lugar también, en el estadio de Montjuïc, la ordenación sacerdotal más numerosa de la Historia: 820 presbíteros.

El Congreso fue promovido por el obispo de Barcelona, Gregorio Modrego, quien enseguida quiso que el encuentro fuera sensible a la situación social que atravesaba España.

Desde los años veinte, Barcelona había recibido un gran número de inmigrantes procedentes en su mayoría del sur de España, sobre todo de Andalucía y Murcia. Muchos de ellos vivían en condiciones de pobreza y de insalubridad. Ante eso, se vio que había una necesidad imperiosa de dotar de viviendas a muchas familias que estaban en chabolas. Así nacieron las viviendas del Congreso, un barrio que sigue hoy en pie.

Este barrio se creó en el distrito de Sant Andreu y fue proyectado por Josep Soteras (director de la Oficina de Urbanismo del ayuntamiento de Barcelona), Carles Marquès y Antoni Pineda. Se levantó por iniciativa de la Iglesia y se sufragó con los 100 millones de pesetas de superávit del Congreso Eucarístico. Se hicieron 3.000 viviendas, 300 locales comerciales, una iglesia (la parroquia de San Pío X, que se construyó a posteriori), servicios y equipamientos escolares para niños y niñas (La Salle Congrés y un colegio de Teresianas), deportivos y culturales. Era un modo gráfico de llevar a cabo la Doctrina Social de la Iglesia en una ciudad que había sufrido el anarquismo y la violencia anticlerical a finales del XIX y comienzos de siglo XX, y que había vuelto a ver iglesias y conventos quemados en la guerra civil. En España, habían muerto más de 4.000 sacerdotes y más de 2.500 religiosos entre el 36 y el 39.

El Congreso Eucarístico se tomó como manifestación pública de fe y de petición de paz para los cinco continentes, en plena posguerra mundial.

En este sentido, el mensaje radiofónico que envió el papa Pío XII era muy claro:

“…para nosotros no hay más que una paz verdadera y posible, la de Aquel cuyo nombre es «Princeps pacis» (Is 9, 6) y cuyo Reino no consiste en goces terrenales, sino en el triunfo de la justicia y de la paz : «Non est enim regnum Dei esca et potus, sed iustitia et pax» (Rom 14, 17); una paz que se deduce como un imperativo ineludible de la fraternidad y del amor, que brota de lo más profundo de nuestro ser cristiano y que es el supuesto indispensable para otros bienes mayores y de un orden superior.”