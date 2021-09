El Papa: “Gracias a la vacuna, poco a poco volvemos a ver la luz”

El Pontífice pide en el momento de la vacunación: “No a caprichos por dosis más famosa”. Así, vuelve a reiterar su posición a favor del acceso gratuito, especialmente en los países pobres.

El papa Francisco confía en la ciencia, en las vacunas y en ayudar a los países pobres sin acceso a la inmunización contra la covid-19. Un mundo solidario post-pandemia, donde la esperanza sea «una virtud obligatoria para todo cristiano».

“Gracias a la vacuna, poco a poco volvemos a ver la luz, estamos saliendo de esta terrible pesadilla. También yo puedo decir que hemos reabierto las audiencias generales en el Vaticano con la presencia de los fieles, y esto es un verdadero regalo, poder encontrarnos de nuevo «cara a cara», juntos como hermanos y hermanas.”.

Es la declaración que el Papa hace en la introducción del libro en italiano, “Oltre la tormenta” (Más allá de la tormenta) y publicado por la editorial Bur-Rizzoli, este martes, 8 de septiembre de 2021.

La tecnología

“Porque si bien es cierto que la tecnología nos ayudó mucho durante el confinamiento, también es importante destacar lo fundamental que es el encuentro no virtual», apuntó.

El Papa ha agradecido a todos los que se «esforzaron por sacarnos adelante en el momento más duro: pienso en los científicos que estudiaron durante muchos meses la combinación adecuada para obtener vacunas eficaces».

Entretanto, tiene palabras de gratitud sobre todo para los «que estuvieron a nuestro lado durante la fase más crítica».

El Papa que ya ha agradecido a un enfermero italiano, Massiliano, por conversarle de operarse al colon a inicios de julio, asimismo, rememora la labor de los «médicos, enfermeras, voluntarios» durante la crisis de la pandemia.

Ademas, ha citado a los santos de la puerta de al lado; «muchas otras figuras que permanecen en la sombra y no acaban saliendo en la televisión o en la portada de los periódicos.”

Dejar los caprichos

En su mensaje, el Papa recordó que «el verdadero desafío ahora es esforzarse por garantizar que todas las personas del mundo tengan el mismo acceso a la vacuna”.

Igualmente aboga “para que no haya «caprichos» en la elección de la dosis más popular y, sobre todo, que sea gratuito para quien lo necesite y no algo para ganar dinero con facilidad.”

En otras palabras, la mejor vacuna es la que hay a disposición. Pues, dijo, “la vacuna puede salvar muchas vidas, no lo olvidemos y no olvidemos lo que la historia nos ha enseñado con otras nefastas enfermedades en el pasado.».

Amor al prójimo

Según el Papa es tiempo de solidaridad y amor por el prójimo: “Es el momento subirse las mangas y empezar de nuevo, cogidos de la mano, mirando al prójimo a la cara y diciendo: «permanezcamos juntos, así es como lo haremos».

El barco no se hundirá si todos se comprometen a remar y mantenerlo a flote. Pidamos al Señor la gracia de la esperanza y alabémosle siempre, incluso en este momento de pandemia, porque sabemos que es el amigo fiel que nunca nos abandona y que nos ama sin medida”, escribió papa Francisco.

Esperanza

“La pandemia está generando un cambio de época, estamos pasando por el momento más duro de nuestras vidas, pero al mismo tiempo estamos intentando ir «más allá de la tormenta» porque es el momento de volver a la esperanza, es el momento en el que, si queremos, podemos encontrar la paz después de la oscuridad de la enfermedad”.

El Papa insiste que la “tormenta” ha desenmascarado nuestras vulnerabilidades y desde aquí podemos regenerarnos, “tomando ejemplo de los grandes hombres de la esperanza, como Abraham, que en un momento de desconfianza, en lugar de pedir el hijo prometido que no llegó, se dirigió a Dios para que le ayudara a seguir esperando”.

“No hay nada más hermoso: la oración para tener esperanza, porque la esperanza nunca decepciona, nunca. Si esperas, nunca te decepcionarás”.

En la introducción también cita a Juan Pablo I, que durante una audiencia general (20 de septiembre de 1978) dijo que la esperanza «es una virtud obligatoria para todo cristiano«, que nace de la confianza en tres verdades: «Dios es todopoderoso, Dios me ama inmensamente, Dios es fiel a sus promesas». Y es Él. El Dios de la miseria, que enciende la confianza en mí, para que no me sienta solo, ni inútil, ni abandonado».

El libro – firmado por Jorge Mario Bergoglio – recoge la entrevista que concedió el Papa a Mediaset el pasado mes de enero.

El libro ha sido editado por el vaticanista italiano de NewsMediaset, Fabio Marchese Ragona, quien lo entrevistó en su casa de Santa Marta.

En la edición han participado “varias personalidades importantes, desde el premio Oscar italiano, Giuseppe Tornatore hasta el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, y la cantante israelí NOA. Todos ellos profundizan en algunos de los temas tocados por el pontífice durante la entrevista”.