Percy Rojas y su «milagrosa recuperación» con gusto a “resurrección”

Un famoso deportista peruano que experimentó una ardua lucha por su vida luego de cinco operaciones y permanencia en Unidad de Cuidados Intensivos durante dos meses. Hoy Percy luce casi recuperado y agradecido con Dios

“Trucha Rojas”. Así se conoce popularmente a este famoso exfutbolista peruano. Un hombre que además de talentoso en el seleccionado de su país ha tenido pasajes destacados por equipos como Universitario, Sporting Cristal o Independiente de Avellaneda (Argentina).

Nacido en Lima el 16 de septiembre de 1949, Percy Rojas ha estado brillado desde siempre como una verdadera estrella. Protagonista en hazañas como la Copa América de 1975 que obtuvo Perú, también integrante del equipo que llevó a su país a la segunda ronda del Mundial 78. A nivel de clubes la recordaba campaña con Independiente que finalizó con la obtención de la Copa Libertadores de América en esa década.

Pero la vida sigue (y a veces los golpes son fuertes)

Si bien Percy estuvo vinculado al básquetbol y hasta tiene estudios en Administración de Empresas, su gran pasión siempre estuvo cerca del fútbol. Precisamente, luego de dejar el fútbol como jugador se ha desempeñado en ámbitos cercanos como la dirección técnica, los comentarios y hasta la apertura de una academia. La vida de Percy siguió.

Sin embargo, el 12 de enero de 2020, Percy sufrió un infarto y posterior ACV. La vida de Percy cambió para siempre. Desde ese momento ha tenido que atravesar mucho tiempo en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por tres operaciones a corazón abierto y dos de cerebro. Sus posibilidades de sobrevivencia eran mínimas. Hasta…

«Milagrosa recuperación»

En las últimas horas la sección Somos del diario peruano El Comercio publicó un extenso reportaje en el que da cuenta de la milagrosa recuperación de Percy tras su largo calvario y meses de vida hospitalaria.

“¿A quiénes le gustaría agradecer en estos momentos?”, es la pregunta que le hace el periodista.

“A Dios… A los doctores… que me han ayudado. A mi familia, a mis hijas, unas guerreras… y a todos los que me han dado muestras de afecto”, responde Percy, aún con dificultades para hablar.

Percy permaneció más de 50 días en el hospital. Hasta que allá por comienzos de marzo de 2020, cuando iniciaba la pandemia en Perú, logró sentarse en una silla de ruedas y pedir una raqueta de tenis para hacer jueguito (jugar al tenis era lo último que había hecho antes del ACV).

“Creo… que he sido… una bue…na persona. Y así me recuerdan… Eso me hace… feliz”, dijo con voz entrecortada Percy, este hombre casado con Ketty Rojas con quien tuvo tres hijas.

“Esta tarde en que lo único que se me ocurre es pensar en Dios. En los diccionarios todo esto debería ir donde dice la palabra milagro”, escribió en su crónica el propio periodista en el intento de contar lo que estaba experimentando al hacerle frente a la posibilidad de volver a hablar con ese grande del deporte.

Un nuevo comienzo

Sin dudas Percy ha tenido un nuevo comienzo con sabor a “resurrección” luego de haber estado mucho tiempo muy cerca de la muerte. Pero la oración y Dios también ha permanecido latente en cada paso y dificultad, como ha quedado de manifiesto en el reportaje publicado en el medio peruano.

Hoy aquello de la fe que parecía escondido sale a la luz. Percy, que prosigue su tratamiento y recuperación a través de una intervención de trasplante de células madre en Colombia, tiene el gran desafío de seguir luchando para levantarse de la silla, persignarse y abrazarse junto a sus alumnos.