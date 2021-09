Padre Pío fue conocido como un «nerd» cuando era niño

Los compañeros de juegos de la infancia también lo veían como un "trozo de macarrones sin sal"

Cuando se piensa en el famoso san Padre Pío, la palabra «nerd» no suele usarse. Sin embargo, así es exactamente como era descrito por quien lo conoció de niño.

En la biografía Padre Pio: The True Story published by Our Sunday Visitor, la primera infancia del santo es descrita en términos coloridos. Claramente muestra cómo empezó su vida como «un niño como cualquier otro».

Esto fue revelado por quienes lo conocieron, particularmente las familias que interactuaban con él a diario. Por ejemplo, cuando era niño, el Padre Pio jugaba con los niños de las granjas vecinas. Sus compañeros de juegos de la infancia lo recordaban con cariño, y pensaban en él como un niño normal.

Luigi Orlando recordó: “Cuando estuvo con nosotros, nunca rezó. No había nada particularmente sobresaliente en él. Con nosotros era un chico como cualquier otro, [aunque] educado y reservado». Ubaldo Vecchariano lo caracterizó como algo así como un «nerd», «sumiso y reservado», un «trozo de macarrones sin sal».

El uso de la palabra «nerd» probablemente tiene la intención de explicar al Padre Pio como un niño «socialmente torpe». Este fue probablemente el caso, ya que se sabía que se iba de repente cuando otros niños empezaban a usar un lenguaje soez.

Cada vez que otro niño maldecía o decía palabrotas, Franci [Padre Pio] se iba. El mismo Luigi Orlando que lo describió como “un niño como cualquier otro”, recordó que una vez, cuando los dos estaban luchando, a Luigi se le escapó de la boca “una expresión fuerte”, ante lo cual Franci, que lo había inmovilizado contra el suelo, saltó y huyó. Riparta Masone recordó que Graziella Forgione, como su hermano, dejaría la compañía de cualquier niño que maldijera o se portara mal.

En cierto sentido, su «nerdismo» era un atributo positivo, lo que lo hacía destacar entre la multitud por sus creencias profundamente religiosas. Posiblemente lo llamarían un «nerd católico» en la cultura actual.

Basta decir que su vida muestra que hay santos en todas las formas y tamaños. No tienes que ser un místico para convertirte en santo. A veces, solo necesitas ser un «nerd».

