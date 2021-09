Medallista de oro comparte su secreto: reconciliarse con su padre

El nuevo hombre más rápido del mundo, el italiano Lamont Marcell Jacobs Jr. hizo historia el domingo 1º de agosto, al ganar los 100 metros en la Olimpiadas de Tokio y garantizar la medalla de oro para su país.

Jacobs es hijo de madre italiana y padre norteamericano, de quien heredó no solo el apellido, sino el nombre entero. Sin embargo, el atleta nunca conoció a su papá, ya que su madre y él se separaron cuando el actual campeón olímpico tenía solo 5 meses de edad. Madre e hijo regresaron de Texas, donde había nacido Jacobs, a Italia, donde ha vivido desde entonces sin haber mantenido contacto con su padre.

Solo recientemente los dos empezaron a hablar. Y un mensaje recibido del padre antes de la carrera fue fundamental para inspirar y motivar la victoria de su hijo.

“Nací en Texas y, cuando tenía 5 meses, volví a Italia con mi madre. Ella es italiana y mis padres se separaron cuando yo tenía esa edad. No he vuelto a ver a mi padre desde entonces. No lo conozco. Empecé a hablar con él solo hace algunos años. Eso me ayudó a llegar hasta aquí con una buena mentalidad. Él me ayudó hoy, sí. Me escribió antes de la carrera: ‘Lo vas a conseguir, estamos contigo’. ¡Fue increíble!».