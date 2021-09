Emocionantes palabras de Roberto Benigni a su mujer al ser premiado

View this post on Instagram

Nicoletta, silenciosa entre la audiencia, asiente. Protagonista, sin decir una palabra.

En la ceremonia de premio que tuvo a Roberto Benigni como protagonista, hubo un esposo aplaudido en el escenario abierto y una esposa sentada en la platea, al margen. Luego hubo un discurso en el que ese mismo esposo se hizo a un lado para iluminar a su esposa.

Creo que ambas escenas pueden haber alterado ciertas feministas radicales que se quejan tanto de los hombres que están siempre en primera línea como de los hombres que dan un paso atrás para elogiar a sus compañeras.

Benigni mostró el rostro más tradicional y descarado del amor, el que usa una hipérbole empujada y se atreve a hablar de belleza y eternidad sin recurrir a sinónimos más neutrales:

No puedo dedicarte el premio, pero podemos dividirlo. Tomo mi cola para mostrarte mi alegría, para mostrarte mi alegría. Y el resto es tuyo, sobre todo las alas. Si alguna vez en el trabajo que he hecho algo ha despegado es gracias a ti, tu talento, tu misterio, tu encanto, tu belleza, tu talento como actriz. Cuántas cosas aprendí al escucharte actuar en el set. […]. Se sabe que las mujeres tienen algo que los hombres no entendemos, es verdaderamente un misterio sin fin y hermoso. Groucho Marx tenía razón cuando decía: «Los hombres son mujeres que no lo han conseguido». Y así es. No podría ser como tú, Nicoletta.

Lo hice todo gracias a tu luz. Si algo bello y bueno que he hecho en mi vida siempre ha sido atravesado por tu luz. Cuánta luz emite. Recuerdo que la primera vez que te conocí desprendías tanta luz que pensé que Nuestro Señor, al darte a luz, quería adornar el cielo con otro sol. Mira, fue lo que ellos llaman amor a primera vista. De hecho, a última vista. De hecho a la vista eterna.