10 pensamientos esenciales de Maria Montessori para volver a la escuela

Aquí algunos pensamientos clave de sus escritos, que brindan una gran comprensión de cómo aprenden los niños

Ayer se cumplieron 151 años desde que nació una niña en Chiaravalle, Italia, cuyo trabajo algún día cambiaría el mundo.

Maria Montessori era una médica y científica cuya investigación sobre la educación de la primera infancia se convirtió en el popular Método Montessori, que ahora practican escuelas de todo el mundo.

Los métodos de Montessori de respeto sensible por los niños pequeños eran muy inusuales para la época. Creó escuelas en las que los niños podían aprender a través de materiales prácticos y táctiles, y cuidar su propio entorno a través de habilidades prácticas para la vida.

Aunque sus métodos parecían revolucionarios en su época, sostenía que no estaba creando un método sino simplemente compartiendo con los adultos el proceso educativo natural que los niños tienen para sí mismos.

«No es cierto que inventé lo que se llama el método Montessori», dijo una vez. «He estudiado al niño, he tomado lo que el niño me ha dado y lo he expresado, y eso es lo que se llama el Método Montessori».

Hoy, sus ideas son populares gracias al claro éxito de sus métodos. Y su trabajo ha beneficiado a innumerables niños y familias en las décadas transcurridas desde que vivió.

En honor a esta efeméride, aquí hay 10 citas que invitan a la reflexión de los escritos de Maria Montessori. Cada una ofrece una gran comprensión de sus descubrimientos sobre cómo aprenden los niños.

1

«Debemos ayudar al niño a actuar por sí mismo, a que quiera por sí mismo, que piense por sí mismo; este es el arte de quienes aspiran a servir al espíritu».

2

«Los mejores regalos que podemos darles a nuestros hijos son las raíces de la responsabilidad y las alas de la independencia».

3

«Respeta todas las formas razonables de actividad en las que participa el niño y trata de comprenderlas».

4

«La educación no es algo que haga el maestro, sino un proceso natural que se desarrolla espontáneamente en el ser humano».

5

«El gran principio que trae éxito al maestro es este: tan pronto como la concentración haya comenzado, actúe como si el niño no existiera».

6

«El niño que nunca ha aprendido a trabajar por sí mismo, a fijar metas para sus propios actos, o a ser dueño de su propia fuerza de voluntad, es reconocible en el adulto que deja que otros guíen su voluntad y siente una necesidad constante de aprobación de otros».

7

«Una prueba de la corrección del procedimiento educativo es la felicidad del niño».

8

«El primer elemento esencial para el desarrollo del niño es la concentración. El niño que se concentra es inmensamente feliz».

9

«Los niños son seres humanos a los que se les debe respeto, superiores a nosotros por su inocencia y por las mayores posibilidades de su futuro».

10

«Nunca ayudes a un niño con una tarea en la que sienta que puede tener éxito».