Santa Juana Jugan, fundadora de las Hermanita de los Pobres

Juana Jugan nació el 25 octubre de 1792 en Cancale, un puerto pesquero de la Bretaña (Francia). Era la sexta de ocho hemanos. Poco antes de cumplir cuatro años su padre, pescador, desapareció en el mar, en Terranova.

Era la época de la Revolución Francesa y su madre le dio ejemplo de fe recia a pesar de la persecución religiosa. Hizo la Primera Comunión después de 1801, tras un concordato que lo permitía. Su madre siguió esperando el regreso del padre, y al mismo tiempo sacó adelante a la familia, que estaba sumida en la pobreza, con señorío.

A los 16 años Juana fue contratada como sirvienta y cocinera en una casa cerca de Cancale, en Saint-Coulumb, al servicio de la vizcondesa de Choué. Debía encargarse de atender a los pobres que pedían comida y visitar a enfermos, ya que era lo que la vizcondesa quería.

Más tarde fue a trabajar como enfermera a un hospital de Saint Servan, otra población de la costa bretona.

Cuando tenía 24 años, Juana rechazó a un joven marinero que por dos veces le pidió que se casara con él. Le explicó:

«Dios me quiere para Él, me guarda para una obra desconocida, para una obra que aún no ha sido fundada.»