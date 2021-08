Más de “Un millón de niños” rezan el Rosario

La idea de “Un millón de niños rezando el rosario…”, nació en Venezuela hace 16 años. Este 2021, la jornada se realizará el 16, 17 y 18 de octubre a nivel mundial bajo el lema: “Exploradores en búsqueda del tesoro familiar”

“Aquella primera noche me di cuenta que mi hija Jenny tenía un Rosario entre sus manos. Me llené de alegría porque estaba rezando en su habitación. Le pregunté si la podía acompañar y me dijo que sí. Juntas continuamos orando a Dios y la Virgen por la familia”.

El testimonio lo relata Andreína Aponte, una creyente venezolana que frecuenta la iglesia parroquial de su comunidad, en Catia, Caracas. Hace tres años, cuando Jenny tenía 9, asistieron a una actividad escolar donde enseñaron a los niños a rezar el Santo Rosario.

“Desde entonces lo hacemos juntas en la medida en que el tiempo nos lo permite. Pero a mi niña, que ahora tiene 12 años, le gusta rezarlo todas las noches en su cuarto, cada vez que vamos a la iglesia antes de la misa y en su colegio”, agrega.

El rezo del santo Rosario no solo le ha gustado a Jenny. Son muchos los niños que cada vez se suman a esta iniciativa. Esto tanto en la jornada de octubre como en la práctica diaria de sus vidas. Por ejemplo, Matías Bello Rocco, de 9 años, lo reza en casa con su abuela y su tía.

“Mi sobrino Matías también participa en la jornada de oración en su colegio Santo Tomás de Aquino donde todos los años se unen”, dice para Aleteia la profesora Ayeila Bello (Educación integral). Ayeila coordina desde el Consejo Nacional de Laicos de Venezuela (CNL), el proyecto “Un millón de niños rezando el Rosario por la unión y la paz”.

“Además, tenemos testimonios de Cenáculos de oración infantil que así lo hacen durante todo el año y de manera especial se unen el 18 de octubre”, expresó Ayeila.

“Para nosotros es fundamental llegar a escuelas y colegios para que tengan en medio de su rutina escolar, un momento de oración especial, adaptado a niños y jóvenes, mostrarles que rezar el Santo Rosario no es aburrido y hay muchas cosas que podemos aprender a través de los valores”.

Cortesía @umnrezando

El proyecto nació hace 16 años en Venezuela

Ayeila resalta que la edición del año 2021 que el CNL realiza junto a la Conferencia Episcopal Venezolana, tendrá por lema: “Exploradores en Búsqueda del Tesoro Familiar”.

La convocatoria está prevista para los días 16, 17 y 18 de octubre, a las 9 de la mañana de cada país que, como en años anteriores, se sumen a la iniciativa.

Destacó que la idea de “Un millón de niños rezando el Rosario por la unión y la paz”, nació en Venezuela hace dieciséis años. Ahora se realiza a nivel mundial con el apoyo de varias organizaciones y voluntarios. Hasta el Papa Francisco la ha citado en sus mensajes.

“Fue gracias al apoyo y colaboración de instituciones y de muchos voluntarios que sintieron la necesidad de sembrar en los niños, jóvenes, familias y comunidades a lo largo y ancho del país, la devoción del Santo Rosario y las enseñanzas sobre valores cristianos como pilares fundamentales en la formación integral del ser humano”, indicó Ayeila Bello.

De allí que algunos valores humanos como el respeto, la solidaridad, la tolerancia, el amor y la comunicación serán parte de las reflexiones durante la jornada.

Cortesía @umnrezando

¿Cómo será la jornada de este año 2021?

La jornada de oración con niños, jóvenes y familias se llevará a cabo en escuelas, parroquias, casas hogares, hospitales y plazas. Será de la mano de voluntarios en distintos países. “Las modalidades de encuentro serán presencial o virtual, dependiendo de las medidas preventivas que se tomen ante la pandemia del COVID 19”, aseguró.

“Este año se meditan los Misterios Gozosos y ofreceremos como material formativo un tríptico para aprender a rezar el Santo Rosario, una Consagración a la Virgen, la oración por la familia del Papa Francisco y las pistas (valores y acciones) para encontrar el tesoro familiar”.

Sobre el lema “Exploradores en búsqueda del tesoro familiar”, Ayeila Bello indicó:

“Es una aventura de formación y oración que proponemos en el Año Jubilar de la Familia, decretado por el Papa Francisco, en el cual se celebra el aniversario de la encíclica Amoris laetitia, para ahondar en la importancia de la convivencia familiar”.

De esta manera, “el Consejo Nacional de Laicos de Venezuela, en sintonía con el Dicasterio para Laicos, Familia y Vida, propone esta jornada de oración y reflexión en la cual no solo se involucran a niños y jóvenes sino también a la familia”.

Además, se abordará a través de los misterios del Santo Rosario, “aquellos valores y actitudes que nos fortalecen como cristianos”. En ese sentido, se propone que al momento de rezar el Rosario se le den a los niños y jóvenes (pistas o valores) que los lleven a encontrar en la Sagrada Familia un ejemplo a imitar.

Cortesía @umnrezando

¿Desde dónde y cómo se pueden unir a la jornada?

“Un millón de niños rezando el rosario para la unión y la paz”, es una jornada mundial, aseguró Ayeila Bello. “Hemos tenido testimonios de participación de Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil y Venezuela. Asimismo, desde países europeos, incluidos España, Italia y Portugal”.

Indicó que la participación también se puede hacer en la Página Web, en la que quienes deseen ser voluntarios oficiales desde cualquier parte del mundo, se inscriban para los registros oficiales. “Una vez inscritos recibirán todas las directrices para realizar la jornada, junto al material formativo y motivacional en formato digital”.

Otra forma de ayudar en este proyecto es compartiendo los textos y el afiche oficial en las redes sociales y WhatsApp (0058 4164025280) (0058 424-1677516). Pueden escribir al correo electrónico: unmillondeninosrezando@gmail.compara solicitar más información. Y además, pueden ingresar al Facebook e Instagram: @umnrezando

“¡Todos somos exploradores en búsqueda del tesoro familiar!”, enfatizó Ayeila Bello.