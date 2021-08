¿Sabías que Santa Mónica también fue una abuela entregada?

Santa Mónica es famosa por las lágrimas que derramó por su hijo Agustín. Se considera que sus oraciones y su ejemplo desempeñaron un papel fundamental en su conversión.

Esto le ha valido el patronazgo general de todas las madres, pero la santa llega aún más lejos.

Durante sus años paganos, Agustín tuvo una concubina con la que tuvo un hijo llamado Adeodato.

El hijo permaneció bajo la custodia de Agustín y ambos vivieron con Mónica.

De hecho, ambos se bautizaron juntos, según narra san Agustín en sus Confesiones.

Juntamos también con nosotros al joven Adeodato, que era mi hijo natural, fruto de mi pecado; pero Vos, Señor le dotasteis de unas cualidades muy buenas y excelentes. Aún no tenía quince años, y ya se aventajaba en el ingenio a otros muchos que por la edad y literatura pasaban por hombres graves y doctos. Dones son y beneficios vuestros estos que os confieso, Dios y Señor mío, Creador de todas las cosas, que sois poderosísimo para reformar nuestras deformidades, pues yo en aquel muchacho no tenía otra cosa mía sino el pecado. Porque el que yo le crease, enseñándole vuestro temor y doctrina, Vos, Señor, me lo inspirasteis y no otro alguno: conque dones son y beneficios vuestros estos que os confieso. (…) Juntamos, pues, a Adeodato con nosotros, para que en la vida de la gracia fuese nuestro coetáneo y para continuar educándole con arreglo a vuestra ley y doctrina. Finalmente recibimos el Bautismo; y luego al punto se nos quitó aquel cuidado en que nos tenía la memoria de nuestra vida pasada.