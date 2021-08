Uruguay: Subir 8 escalones para reforzar el sueño del liceo Francisco

Elena Zorrilla de San Martín y Mónica Olivelli reglaron una noche cargada de alegría y agradecimiento. Lo hicieron en la edición uruguaya del programa televisivo Los8 escalones(formato internacional), un espacio de preguntas y respuestas que premia el saber.

Pero Elena y Mónica no acudieron pensando solo en ellas. Lo hicieron por una gran causa solidaria: ayudar a consolidar el sueño del liceo Francisco, un centro educativo de inspiración católica ubicado en el departamento de Paysandú (noroeste del país).

Elena y Mónica son dos de las fundadoras del liceo Francisco y así eran presentadas durante el programa:

De perder con el Papa a ganar el premio mayor….

¿A qué pontífice sucedió el papa Francisco era una de las primeras preguntas? La respuesta, debido a las características de las participantes, parecía no tener dificultades. No obstante, la respuesta fue incorrecta y dijeron Juan Pablo II en lugar de Benedicto XVI. Sin embargo, los nervios del momento no detuvieron a Elena y Mónica, quienes siguieron subiendo los escalones respondiendo de manera acertada.

“¡Gracias Dios!”, se animó a exclamar Mónica en uno de los momentos más álgidos del programa. Pero al fin el sueño se hizo realidad y se hicieron con el premio mayor, una camioneta 0 kilómetro, cuyos destinatarios serán los alumnos del liceo Francisco, jóvenes provenientes de contextos vulnerables.

“Para nosotros esto significa mucho (….) Cuando empecé a hacer sin esperar nada a cambio es hermoso, es algo que te llena tanto el alma”, dijo Mónica.