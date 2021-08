Tres héroes premiados por la gala provida Live Action en Los Ángeles

La organización americana anti aborto Live Action convocó a muchos invitados a una cena de gala en el Hotel Ritz-Carlton de Dana Point (Los Ángeles), un enclave impresionante al lado del mar.

El fin de este evento californiano, que se celebró el pasado 21 de agosto, era hacer entrega de unos galardones a tres destacados activistas que de una manera u otra han colaborado con el movimiento provida poniendo su granito de arena en esta lucha por los no nacidos.

Lila Rose creó la organización a los 15 años

Es interesante comentar que la organización anfitriona, Live Action, fue creada en 2003 por una niña de tan sólo 15 años, Lila Rose (presentadora del acto del pasado día 21 de agosto) que, movida por la compasión hacia los más indefensos de la sociedad, los bebés dentro de los vientres de sus madres, quiso exponer lo que el aborto le hace al niño no nacido.

Lila trabajó con amigos que se unieron a su causa para hacer presentaciones provida de gran impacto y así arrojar luz sobre esta realidad. En 2006 inició investigaciones a escondidas mientras estaba en UCLA, con tan sólo 18 años de edad.

En 2008, Live Action se formó legalmente como una organización no partidista y sin fines de lucro. Más tarde, Lila y sus amigos crearon y produjeron la primera investigación encubierta televisada a nivel nacional sobre la industria del asesinato de bebés.

Un holocausto silencioso de cifras escalofriantes

Actualmente la entidad existe para cambiar la opinión pública sobre este holocausto que afecta a nivel mundial y que cosecha ya cifras escalofriantes y mucho más elevadas que otros genocidios que se han dado en la historia, como el de Ruanda o la persecución a la raza judía en la era de Hitler.

Este año la Life Awards Gala 2021 era la 2ª edición anual de la entrega de estos galardones, unas figuras de mujer que sostienen a un bebé en brazos. Estos premios honran a los defensores abiertos de los niños no nacidos y sus familias en los medios, la política, el entretenimiento y el activismo.

Aquí puedes ver unas imágenes de la Gala:

Premiados de la Life Awards Gala 2021

Los tres defensores provida premiados de este año fueron:

– David Daleiden, periodista con casi una década de experiencia en la realización de investigaciones sobre la industria del aborto.

En 2013 David fundó The Center for Medical Progress para perseguir proyectos de periodismo de investigación sofisticados, profundos e impactantes relacionados con problemas bioéticos contemporáneos, como el aborto.

Uno de dichos proyectos fue el titulado como “Capital humano” que documenta la venta ilegal de partes del cuerpo de fetos abortados por Planned Parenthood, una organización estadounidense donde se abortan miles de niños todos los días. Este trabajo se trata de esos famosos vídeos que salieron a la luz en 2015, con grabaciones a escondidas al personal de esta empresa contando con todo lujo de detalles, y hasta regodeándose del dinero que obtienen por ello, sobre las atrocidades que efectúan en su interior.

– La segunda galardonada fue Katrina Jackson, abogada y senadora en Louisiana, y firme defensora de los no nacidos. Gracias a su buenhacer, el pasado 4 de noviembre logró que se aprobara una enmienda para excluir el aborto de la Constitución de Louisiana. También fue la autora de una ley bipartidista, que la Corte Suprema descartó en junio, que requería que las clínicas abortistas se mantuvieran con los mismos estándares que los centros quirúrgicos.

– El último galardonado fue Eduardo Verástegui, actor y productor en Hollywood. Su trabajo más conocido y premiado es Bella, película que trata el drama del aborto y la adopción como alternativa. Ganó el Premio People´s Choice en el festival de cine de Toronto, entre otras distinciones.

En 2004 fundó la productora Metanoia Films con el objetivo de producir películas que entretengan y marquen la diferencia en la sociedad.

Actualmente está produciendo dos nuevas películas: “Sound of Freedom”, junto a James Caviezel, y “Mary”. Y próximamente Eduardo nos va a desvelar algún proyecto que trae entre manos con Mel Gibson, así lo anunciaba en su Instagram (@eduardoverastegui).

Las estatuillas de los premios Life Award, los Oscars a la vida. @liveaction

2363, más que un número

En el vídeo que se proyectó en la sala destacó el número 2363, que son los bebés abortados diariamente tan sólo en los EEUU. Una de las acciones próximas de Live Action en torno a esta cifra va a ser anunciarlo por todas partes este otoño: en transporte, medios, publicidad, por todo el país. Con ello se persigue mentalizar, informar e impactar a la sociedad.

El debate está creciendo y los provida no van a parar hasta llegar a 0 (cero) abortos.

Ser provida

Y yo me pregunto, ¿cómo ser provida cada uno en nuestro vecindario, en nuestra ciudad o en nuestro país? Pues el aborto no es- o no debería ser- una causa perdida. Hay que movilizarse. El asunto es grave.

Por lo pronto se me ocurren estas ideas asequibles:

– Positividad ante la llegada de un bebé. No caer en el chiste fácil cargado de negatividad. Cuidar nuestro discurso con nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, etc.

– Seguir por redes a asociaciones como Live Action o a personas como alguno de los premiados en esta gala y apoyar sus iniciativas.

– Colaborar de forma material o económica a distintas asociaciones que cuiden a la mujer embarazada. Siempre necesitan ropa y artículos de bebé.

– Defender nuestra postura sin miedo en cualquier ambiente.

– Formarnos al máximo para saber debatir nuestra postura. Para ello os recomiendo vivamente los vídeos formativos que encontraréis en la plataforma Youtube de Live Action Pro Life.

¡Viva la vida!