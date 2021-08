No tocar: un símbolo de que no podemos ser como Dios. Esta metáfora de la Biblia es el argumento de un interesante comentario que el sacerdote Zezinho compartió en su red social:

Si has leído la Biblia, entonces debes recordar lo que pasó con los individuos que tocaron el Arca de la Alianza. Era tan sagrada que nadie debía atreverse a tocarla. Si la tocaban, morían.

«¡Acepto prohibiciones! ¡No acepto prohibiciones! ¡Puedo! ¡No puedo! ¡No puedo y no voy a insistir! ¡No quiero esto, aunque pueda! ¡Mi voluntad está por encima de la ley! ¡Mi voluntad no está por encima de la ley! ¡Acepto límites! ¡No acepto ningún límite!»

Era una pedagogía simbólica. No intentar ser iguales o mayores que aquel que los creó.

Son estas actitudes las que revelan al santo, al ciudadano, al disciplinado que acepta a alguien mayor que él; o al bandido, al corrupto, al rebelde, al sin principios y al sin respeto porque él no tiene límites.

Ellos creen que pueden ser como Dios. Pero la menor enfermedad, un humo tóxico, una pequeña bacteria acaba con ellos. Y no hay ciencia humana que resuelva esto.

Pero eso no da a los religiosos el derecho de cantar victoria, porque tampoco los religiosos deben jugar con milagros. Así como existe la ciencia fake, ¡también hay religiones fake! No sabemos y no sabremos todo en este mundo. Y Dios nunca hará todo lo que queremos que haga. ¡El Creador de la Vida todavía manda en este mundo!

La historia de Lucifer, del primer pecado, del primer crimen, de la Torre de Babel, de la primera violación y las primeras masacres pasa por esto.

A esas tribus les faltaba Dios. Y todavía falta Dios a los partidos y «tribus» de ahora …