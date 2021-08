Sacerdote contesta a ideólogos que dicen que el indígena no entiende el celibato

Sacerdote indígena brasileño, el salesiano Justino Sarmento Rezende es miembro de la etnia tuyuka y participó en el Sínodo de la Amazonia en 2019. En esa ocasión, respondió a determinados segmentos ideológicos que afirmaban que los indígenas no pueden comprender el celibato sacerdotal.

A esos ideólogos, el sacerdote Justino afirmó enfáticamente que cualquier persona, sea de la cultura que sea, tiene la capacidad no solo de comprender, sino también de vivir el celibato.

Frente a los vehículos de comunicación acreditados por la Santa Sede y reunidos en la Sala de Prensa del Vaticano, el padre Justin afirmó:

“Si yo pensara que el celibato no es para mí, dejaría el sacerdocio. Porque, si algún día de mi vida yo viera que estoy sufriendo mucho con eso y que ya no soy testimonio de vida para las personas de mi comunidad, de mi Iglesia, ya no tendría ningún sentido para mí”.

El padre Justino continuó:

“El celibato no es algo que nace con la persona humana, es algo que se establece a lo largo de la historia. Ninguno de nosotros, que estamos aquí, ni yo, ni ustedes, estamos preparados para vivir el celibato. Por eso, he escrito artículos en los que hablo que el celibato es un don de Dios. Las personas de cualquier cultura del mundo pueden lograr vivir el celibato a partir del momento en que, libremente, no forzadamente, dicen ‘Yo quiero asumir este estilo de vida’.

Digo esto por experiencia propia. Mi madre no me dijo ‘Tú vas a ser sacerdote, vive el celibato’. Por el contrario, cuando entré en el seminario, ella lloró porque quería tener un hijo casado para tener la alegría de criar a sus nietos. Mi abuelo, que era maestro de grandes ceremonias tuyuka, también me dijo: ‘Ser sacerdote no es para nosotros, los tuyuka. ¿De dónde sacaste esa idea?’.