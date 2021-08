Por qué la psicoterapia puede ser tan difícil y tan valiosa

Una nueva investigación arroja más luz sobre cómo la psicoterapia es fisioterapia para su cerebro

El mes pasado, Science Daily informó que incluso en ausencia de estímulos placenteros, se puede enseñar a los ratones a administrarse voluntariamente dopamina (el neurotransmisor para sentirse bien). Este hallazgo tiene enormes implicaciones para la psicoterapia. Por esta razón Aleteia le pidió al Dr. Greg Popcak, fundador y director de CatholicCounselors.com , que explicara por qué esto es tan notable.

“El estudio es significativo porque generalmente se asume que el cuerpo solo produce dopamina cuando se le pide que lo haga por algún estímulo externo como una actividad placentera, drogas, alcohol, etc.”, dice Popcak. “Este estudio muestra que incluso con técnicas simples de acondicionamiento, se puede enseñar al cerebro a darse pequeños impulsos de neurotransmisores para ‘sentirse bien’”.

Popcak dice que vemos esto todo el tiempo en la terapia. Sin embargo, afirma, este estudio “agrega un apoyo biológico adicional a la idea de que no somos impotentes ante nuestras emociones o circunstancias. Si bien no es posible (o saludable) hacernos sentir que las situaciones malas son realmente buenas, es posible enseñar a nuestros cuerpos a no sentirse tan agobiados o desesperados frente a circunstancias desafiantes «.

Para obtener más información sobre esto, es posible que desee consultar el libro de Popcak , Unworried: A Life Without Anxiety . En él analiza estas ideas con más detalle . «La psicoterapia ya no se trata tanto de ‘hablar de las cosas’, sino de aprender técnicas que ayuden a su cerebro a procesar el estrés de manera más eficiente y a resolver problemas de manera más efectiva», dice.

Construimos nuevas conexiones neuronales

Los científicos e investigadores han podido demostrar desde la década de 1990 que la psicoterapia provoca cambios estructurales en el cerebro. “Utilizando la tecnología de imágenes funcionales (fPET, fMRI) podemos ver cambios físicos en la función cerebral antes y después del asesoramiento”, dice Popcak. “La terapia es difícil por la misma razón que cualquier ejercicio es difícil. No solo está tratando de aprender nuevos conceptos. Estás construyendo conexiones neuronales que no existían anteriormente y «reforzando» partes subdesarrolladas del cerebro. Así podrán manejar tu estrés de manera más efectiva y permanecer «en línea» cuando estás bajo presión «.

En estos días, con tantas cosas sucediendo en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea, es útil saber que buscar ayuda terapéutica hace más que simplemente ayudarnos a «hablar». Puede proporcionarnos el ejercicio adecuado para que nuestro cerebro nos equipe. para soportar nuestras cargas y llevar a cabo nuestra misión.