¿Cómo saber si estoy madurando?

8 puntos de examen para conocerse, elaborados por un equipo de médicos, filósofos, sacerdotes y educadores

Todos queremos gozar de una personalidad feliz pero, ¿qué hacer para lograrlo? Un grupo de médicos, filósofos, sacerdotes y educadores han dibujado el mapa para guiarse por nuestro propio conocimiento.

La identidad es un tesoro del que cada uno disponemos. Sin embargo, tiene mucho de enigma y no nos ha sido dado de forma acabada. No podemos darle a una tecla y nos aparecen todos los datos sobre nosotros mismos. Ni siquiera el big data podría hacerlo.

Desarrollamos nuestra personalidad a lo largo del tiempo, conforme vamos conociendo el mundo y conociéndonos, y en la formación adquirimos las herramientas para alcanzar -si queremos- el bien en cada propuesta que se nos presenta. Así logramos las virtudes, forjamos nuestro corazón y nos orientamos hacia la felicidad auténtica.

Una personalidad lograda no existe si no hay madurez. Es imposible tenerla si no somos personas maduras. El papa Francisco explica en la encíclica “Amoris laetitia” que la madurez «no es solo el desarrollo de algo ya contenido en el código genético”.

Se refiere a que, por ejemplo, el amor hacia una persona o la decisión de entregar la vida a Dios no están escritos en nuestro ADN, sino que son fruto de decisiones libres.

Francisco habla de los elementos que hacen que se notecuándo hemos adquirido la madurez: la prudencia, el buen juicio y la sensatez. Y afirma: “no dependen de factores meramente cuantitativos de crecimiento sino de toda una cadena de elementos que se sintetizan en el interior de la persona; para ser más exactos, en el centro de su libertad.”

¿Cómo puedo saber si estoy adquiriendo madurez? Los autores del libro “Ser quien eres”(ed. Rialp) proponen una lista de características de la madurez. Así, cuando uno se pregunta si va madurando, tiene pistas para analizar cómo va.

A continuación tienes las ocho facetas de la madurez sobre las que hay que interrogarse y así saber si vamos madurando. Están descritas con las palabras que emplean los autores del libro: