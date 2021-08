¿Por qué tu debilidad es en realidad tu fortaleza?

Piensa en tus déficits como agua sobre una piedra, más poderosa de lo que jamás pensaste

A menudo me siento en el porche de nuestra casa viendo a los niños trepar al magnolio, y justo en medio del escalón que conduce al porche hay una grieta. Mientras estoy sentado en la piedra calentada por el sol, es inconcebible que tenga que arreglarlo; el invierno parece tan lejano. El agua puede destruir una roca, pero tarda tanto que apenas se nota.

El agua es insustancial en comparación con la roca y, sin embargo, al final, el agua es el elemento más poderoso. A lo largo de los siglos, ha dado forma a la tierra, le ha hecho profundos cortes, ha desgastado montañas. Este líquido que parece tan débil, que se escurre entre tus dedos, resulta ser el más fuerte de todos.

La fuerza y ​​la debilidad a menudo se confunden en nuestras mentes. Cuando nos sentimos débiles, tratamos de ocultarlo proyectando fuerza. Cuando somos realmente fuertes, rara vez nos sentimos fuertes; en cambio, conocemos la verdad oculta: que estamos atados con costuras ocultas, fisuras en el alma donde el agua ha penetrado y nos está separando lentamente.

El espectáculo exterior no es más que una forma de encubrir deficiencias emocionales, defectos y pecados secretos. Los que se reconocen débiles, por otro lado, tienen una cierta fuerza seductora. La humildad ha penetrado profundamente en su sangre y médula para ablandar la base del orgullo personal. Como el agua que gotea sobre una roca, su debilidad se ha revelado fuerte.

La debilidad de cada uno

Me ocupo de la debilidad personal a diario. Como sacerdote, cada vez que subo al altar es con un sentido permanente de mi indignidad de estar en el lugar de Cristo y ofrecer la Misa. A lo largo de los años, he llegado a un conocimiento íntimo de mis fortalezas y debilidades.

A menudo, las personas solicitan ayuda que yo no puedo brindar: consejos sabios, una solución a sus problemas matrimoniales o el don de la curación espiritual y emocional. Quieren que les explique su sufrimiento, que los ayude a encontrar a Dios o incluso que haga que sus hijos escuchen mejor.

La sotana que llevo me transforma visualmente en un padre espiritual, y aunque aprecio mucho el poder del símbolo y la confianza que la gente deposita en el sacerdocio, las expectativas de cuántos problemas puede resolver un sacerdote se sobreestiman drásticamente. Después de todo, por más que lo intente, soy simplemente un hombre, una combinación de fuerza y ​​debilidad. Si bien estoy más que feliz de escuchar, orar y ofrecer la ayuda que brinda mi sacerdocio ministerial, a veces no puedo dar lo que se me pide.

Lista de debilidades

Mi propia lista de lavandería de debilidades personales es larga. Cuando hablo de debilidad no me refiero simplemente a malos hábitos y defectos. También me refiero al simple hecho de que no todos podemos ser buenos en todo.

Algunos sacerdotes son maravillosos oradores públicos, otros son consejeros sabios y pacientes. Algunos son buenos para administrar presupuestos, otros tienen talento en lo académico y en la enseñanza en las escuelas. Tal vez, como padre, seas bueno para los deportes o para ayudar con la tarea. Quizás no lo eres. Quizás en lo que eres realmente bueno es totalmente diferente. Quizás miras a otras personas y estás celoso de sus fortalezas. Supongo que te están mirando de vuelta, pensando lo mismo.

Hay todo tipo de artículos en Internet sobre cómo convertir las debilidades en fortalezas. Soy un gran fanático de la superación personal. Lo intento en mi vida personal todo el tiempo. Eso no significa que dejemos de esforzarnos, ciertamente hay victorias en el camino, pero también es importante hacer las paces con el hecho de que no podemos hacer todo. Habrá muchas áreas en las que tú y yo seguiremos siendo débiles.

Pero recuerda, la debilidad es agua. La debilidad es fuerza.

Ursula LeGuin, en su novela Cinco formas de perdonar , escribe: “Mira el agua… Encuentra los lugares débiles en la roca, las aberturas, los huecos, las ausencias. Siguiendo el agua llegamos a donde pertenecemos ”.

Humildad y gratitud

La debilidad, como el agua, profundiza en cualidades fundamentales como la humildad y la gratitud. Cuando reconocemos nuestra debilidad, hacemos las paces con quienes somos, descubrimos el verdadero autoconocimiento. También nos enseña a confiar en los demás, en nuestras familias y comunidades, para convertir nuestros diversos dones en fortalezas que compartimos entre nosotros.

Me parece que cuando todos adoptamos posturas e intentamos ser invenciblemente fuertes y autosuficientes, perdemos las virtudes que a menudo se consideran débiles: alegría, inocencia, honestidad, esperanza y amor. Estas virtudes, sin embargo, son precisamente las que hacen que valga la pena vivir la vida cuando las honramos en nosotros mismos y en los demás. Si los seguimos, nos conducirán al tipo de fuerza que perdura.

El Padre Michael Rennier se graduó de Yale Divinity School y vive en St. Louis, Missouri con su esposa y 5 hijos. Es un sacerdote católico ordenado a través de la Disposición Pastoral para ex clérigos episcopales que fue creada por el Papa San Juan Pablo