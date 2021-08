Greta Riccardi: gimnasta atropellada por un camión, hoy dirige un equipo

View this post on Instagram

Las certezas se derrumban, pero Greta no pierde el control de esa cinta. La agarra con fuerza. No pierde la consciencia mientras los paramédicos la trasladan a terapia intensiva en el San Matteo donde la situación es grave por las lesiones en las piernas y la pelvis.

El pensamiento va de nuevo a esa cinta: ¿tal vez se acabó todo?

La gimnasta permanece en esa cama de hospital durante cinco meses, decidida a no soltar incluso ante la perspectiva de una larga y dolorosa rehabilitación.

“El dolor fue muchísimo, sentía como descargas desde la cadera al pie. Pero nunca me di por vencida. La disciplina y el rigor que siempre he puesto en el deporte me acompañaron también durante mi rehabilitación. Hacía fisioterapia dos veces al día con un equipo extraordinario que me ayudó a superar momentos realmente difíciles».

Corriere.it