Perú: «Hola Jesús», una bonita oración hecha por niños en pandemia

Una propuesta que surge desde Lima, pero que se extiende a otros sitios y regiones en días donde los niños cobran protagonismo

“En el país con la mayor tasa de huérfanos en el mundo por el Covid-19, escuchemos la voz de nuestros niños y niñas en esta sincera oración que nos interpela, nos conmueve, y nos convoca a construir un mundo más fraterno y solidario”.

Así presenta la Arquidiócesis de Lima una propuesta en el marco del mes de agosto, tiempo en que varios países de América Latina festejan el Día del Niño (15 de agosto).

Uno de cada 100 niños ha quedado huérfano

A la hora de argumentar los motivos de esta propuesta es que surge aquello de los niños y más de un año “sobrellevando situaciones extremas”.

“Recientes hallazgos estiman que, a escala global, más de 1,13 millones de niños perdieron al menos a uno de sus padres, abuelos o cuidadores por causas relacionadas con el virus. En el Perú, uno de cada 100 niños ha quedado en orfandad, la tasa más alta en el mundo según una investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Le siguen Sudáfrica, México, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Argentina”, indica la nota.

Educación

A modo de contexto, la Arquidiócesis de Lima también hace referencia a la catástrofe educativa que se vive a nivel global y que impacta de manera directa en la niñez, siendo millones los que han tenido –y tendrán- que abandonar los estudios debido a la crisis desatada por el coronavirus.

“Las enormes brechas digitales también afectan a los poblados más remotos, principalmente a las comunidades indígenas”, se asegura.

Una oración desde el corazón de los niños

Es por esto que desde la Arquidiócesis de Lima se ha escuchado la voz de los niños, quienes invitan a construir un mundo más fraterno y pensar en el bien común a través de la vacunación para ponerle fin a la pandemia.

Hola Jesús: la oración de los niños

¡Hola Jesús!

Hay algo que quiero decirte…

Me estoy portando bien,

Pero no me gusta dormir solo

Y a veces no quiero lavarme los dientes

Paso todo el día en casa

porque hace más de un año que tengo clases por Internet

¿Tú sabes cuándo volveremos al colegio?

¿Tú sabes cuándo acabará esto?

En casa nos cuidamos mucho.

Mi mamá desinfecta todas las cosas del mercado.

Tengo que lavarme siempre con agua y con jabón,

porque muchas personas han muerto por el coronavirus.

¿Tú sabes dónde están ahora?

¿Los puedes ver?

Quiero pedirte por todas las familias del mundo,

por los niños que se quedaron sin sus padres,

y por las mamás que se quedaron sin hijos.

Por los pobres y los enfermos de Covid-19.

Mi mamá trabaja mucho y mi hermano estudia un montón.

Cuida a todos los que están fuera de casa.

A los doctores y los enfermeros,

a los que venden en los mercados

a la señora que vende periódico

al señor que maneja la ambulancia

y al señor que recoge la basura por las noches.

Que todos lleguen a casa sin contagiarse

¿También puedes cuidar a los que roban celulares?

¿Y a los que se han portado mal?

A los que no usan mascarillas

Y a los que tienen las manos cochinas

Jesús, Tú que eres bueno,

ayúdanos a que se vaya este virus.

Que la gente pueda ir a vacunarse

y ya no tengan miedo a la inyección.

Para que pueda jugar con mis amigos,

para ir a la casa de mis primos

y volver a ver a mi abuelito.

Para visitar a mi tío en el cementerio

y rezar por los que están descansando.

Para acompañar a mi mamá en el trabajo

y abrazarnos todos de nuevo.

Te lo pido con todo mi corazón

Amén.