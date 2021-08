Las 5 hermanas biológicas que se hicieron monjas en apenas 2 años

Poco a poco Jesús fue llamando a la vida religiosa a las hermanas Jordán, Francesca, Amada, Ruth María y Nazareth

La historia de cinco hermanas biológicas que se han convertido en monjas en un periodo de apenas dos años está llamando la atención entre los católicos de España, país natal de la familia, que además de las cinco hijas, tiene dos hijos hombres.

Todas ellas ingresaron en el instituto de religiosas contemplativas Iesu Communio, fundado en 2010 en la provincia de Burgos, al norte del país.

La primera fue Jordán. Al año siguiente entraron Francesca y Amada de Jesús. Dos meses después fue el turno de Ruth María, que es la más mayor de las cinco. Finalmente, pasados otros seis meses, entró también Nazareth.

La trayectoria de las cinco hermanas religiosas fue divulgada en un video del instituto. En su testimonio, Amada de Jesús declara:

«Fue una gran sorpresa para todos cuando Nuestro Señor llamó a las cinco hermanas al instituto en un periodo de dos años».

De hecho, ellas ni siquiera hablaban entre sí sobre la vocación religiosa:

«No sabíamos de esta sed que el Espíritu Santo estaba suscitando en nosotras». «Dios tiene Sus planes y sabe la hora y el lugar para cada una».

Cinco hermanas, cinco monjas

En el video institucional, la hermana Amada de Jesús relata que desde la infancia cultivó «una relación super sencilla» con Dios, pero que el llamado a la vida religiosa no fue tan simple de discernir y acoger.

«En un momento, supe que me quería para Sí, que yo era suya, y solo de pensarlo me llenaba de alegría, pero también pensaba que la vocación era una renuncia a ser mujer, esposa y madre. Y me ponía delante Él y le pedía: no me pidas renunciar a eso».

Ella participó en encuentros organizados por el instituto Iesu Communio en su parroquia, en los cuales las religiosas compartían experiencias de «rescate y sanación».

En aquel momento, Amada estudiaba Magisterio de educación especial, lo que repercutía en su vida personal:

«Dios estaba en aquellas personas con discapacidad, sacando lo mejor de mí misma como persona. Yo estudiaba por la mañana y estaba estudiando pensando en lo que le vendría bien a este… Porque al final, la plenitud es la donación de sí mismo. Estamos hechos para amar y ser amados y Él es la fuente del amor».

Cuando notó que Jesús la llamaba para consagrarse totalmente a Él, Amada fue llamada a conversar con la madre superiora del instituto: «necesitaba saber si era esto de verdad era Él o tenía que asumir que me lo había inventado».

Han pasado desde entonces 13 años. Hoy, Amada de Jesús declara:

«El don de la consagración es incomparable. A día de hoy permanezco aquí primero por amor a Él porque siento que me quiere muchísimo. Siento que soy profundamente amada por Él. Gratuitamente».