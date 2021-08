Le vendó los ojos a la Virgen para que hubiera un milagro

Sor María Romero, beata nicaragüense, es la protagonista de esta historia de dolor y confianza en María Auxiliadora

Sor María Romero era una religiosa salesiana, una gran enamorada de la Virgen Santísima. Escribió en sus memorias: “Para subir a Dios es necesario valerse del mismo medio que Él quiso escoger para descender hasta nosotros: “María”.

En sus crónica nos relata 491 milagros extraordinarios que obtuvo de Jesús, a través de su madre, Maria Auxiliadora.

Ella exclamaba emocionada a la Virgen su protectora, a quien tenía una gran devoción y a todos les recomendada pedir a la Virgen su protección maternal. “Mamacita Bella. ¿Qué he deseado que tú no me hayas dado?¿Y qué te he pedido que no me lo hayas concedido?”

Es famoso el caso de una niña a la que iban a realizar una operación muy delicada de los ojos. Sor María pidió al conserje de la Casa de La Virgen que trajera una escalera y que le vendara los ojos a la imagen de la Virgen. «Es para que sepas lo que se siente estar ciego. Por favor intercede por esa niña».

Al día siguiente mandó quitar la venda a la imagen. La niña estaba curada.

Un regalo especial

Vengo de visitar a mi mamá. Algo no ha cambiado en ella. Desde niño me cuenta sus vivencias con sor María, los milagros patentes que obtuvo gracias a peticiones de sor María a la Virgen. Cuando me marchaba me dijo:

―Tengo un obsequio que he guardado estos años.

Me lo entregó. Era un libro sobre los escritos espirituales de sor María. Mi mamá sabe que me encanta contarte historia de esta santa, para que sean más conocida y divulgadas sus obras y pensamientos de espiritualidad. Lo abrí y en la primera página me salió la oración que desde mi infancia he escuchado, y que sor Maria recomendaba rezar para alejar las tentaciones y a los demonios.

Copiaré la oración para ti. Mi mamá siempre la repite. Por favor anótala y apréndetela. rézala en cada ocasión de dificultad. Recuerda que la Virgen es nuestra madre del cielo y siempre está pendiente de nuestras necesidades humanas.

Acude a ella con confianza. No quedaras defraudado.

La oración de sor María

Por tu mano Madre mía

ponla antes que la mía.

Oh María concebida sin pecado,

rogad por nosotros que recurrimos a vos.

Corazón Inmaculado de María,

rogad por nosotros ahora

y en la hora de nuestra muerte.

María Auxiliadora,

triunfe tu poder y tu misericordia,

Líbrame del enemigo malo

y de todo mal

y escóndeme bajo tu manto.

“… resistid al Diablo y él huirá de vosotros.” (Santiago 4)

Te invito a escribirme, cuéntanos tus experiencias con Dios y los cuidados maternales de la Virgen en tu vida. Te paso mi email personal cv2decastro@hotmail.com

¡Dios te bendiga!