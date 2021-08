Sanó milagrosamente de cáncer: aun enferma, siguió sirviendo a Dios

Francis participa activamente en el movimiento internacional Alpha. El cáncer no la detuvo en su servicio. A pesar de esta grave enfermedad, ella no renegó y se entregó completamente a Dios. Francis comparte su testimonio de vida, su milagro, pero sobre todo la gran labor de Alpha, que ha cambiado la vida no solo a ella, sino también a miles de jóvenes en todo el mundo

¿Podrían darnos su nombre completo?

Nuestros nombres son: Andrea Báez Mayorga y Francis Margarita Castillo Fonseca, nicaragüenses por gracia de Dios. Yo, Andrea, vivo en Colombia, y Francis en Nicaragua. Ambas somos las coordinadoras católicas en el Equipo de Alpha para Adolescentes de Latinoamérica.

¿Qué es Alpha, cuál es su misión, quién lo fundo?

Francis: Alpha es una serie de sesiones interactivas que exploran los fundamentos de la fe cristiana y que generalmente dura entre 9 y 11 semanas. Para los agentes de pastoral o de evangelización es una herramienta actual y efectiva para dar el Primer Anuncio o Kerigma a los adolescentes, jóvenes y adultos, y encima es GRATIS.

Nuestra misión como Alpha es equipar y servir a la Iglesia en su misión de ayudar a las personas a descubrir y desarrollar una relación personal con Jesús a través de Alpha.

Estimamos que más de 25 millones de personas han hecho Alpha en más de 100 países y al momento lo hemos traducido en más de 100 idiomas.

Alpha fue creado como un curso de corta duración en la Iglesia HTB (Holy Trinity Brompton) en Londres.

A continuación puedes ver unas imágenes acerca de Francis y su historia:

«Mucha gente que estaba fuera de la Iglesia quería explorar la fe cristiana»

En 1990 Nicky Gumbel se hizo cargo del curso y se dio cuenta de que mucha gente – que estaba fuera de la Iglesia – quería explorar la fe cristiana. Alpha ahora se hace en diversas partes de la Iglesia global, incluyendo la Iglesia Católica y en las principales denominaciones protestantes.

En nuestra Iglesia Católica en América Latina, en el año 2007 hubo un gran impulso después de la Conferencia Regional organizada por Alpha en donde participaron obispos, sacerdotes y laicos, fue un hito que marcó la historia de Alpha en la Iglesia Católica en Latinoamérica y el Caribe, pues a partir de ahí se empezaron a hacer cursos Alpha en muchas parroquias y diócesis.

«Hay muchas personas dispuestas a explorar online»

¿Cómo les fue con la pandemia? ¿Cómo siguieron trabajando? ¿A cuántos jóvenes han beneficiado?

Andrea: La pandemia representó el mismo reto para Alpha que para toda la Iglesia. Con los templos cerrados era importante y urgente adaptarse a la realidad virtual para no abandonar la tarea de la evangelización y lo hemos logrado de una manera asombrosa ya que Alpha es una herramienta de evangelización digital y hemos visto que hay muchas más personas dispuestas a explorar temas de la vida, fe y Dios haciéndolo online desde sus hogares. Realmente el actuar del Espíritu Santo no se limita por una pantalla y ahora más que nunca estamos seguros de que la modalidad online de Alpha no va a dejar de implementarse aún después de la pandemia.

El año pasado más de 86.000 adolescentes y jóvenes vivieron la experiencia de Alpha en nuestros países de América Latina, escuchando el mensaje del evangelio. Eso significa un 15% más que el año anterior y esa participación fue en su mayoría gracias a nuestra modalidad online. Esa participación duplicó el número de participantes adultos.

Adolescentes descubriendo a Jesús

¿Cuáles son sus proyectos y próximos eventos?

Francis: Nuestro gran proyecto para el 2021 es el Maratón Alpha para Adolescentes, donde esperamos que 5.000 adolescentes estén probando Alpha al mismo tiempo alrededor de Latinoamérica y que planeamos realizarlo entre agosto y octubre de este año. Soñamos con ver a muchísimos adolescentes iniciando o fortaleciendo su relación personal con Jesús. Mayor información en nuestro sitio web: alphaparaadolescentes.org o a nuestros correos: francis.castillo@alpha.org o andrea.baez@alpha.org

¿Qué quieren trasmitir?, ¿qué mensaje quieren dar a los jóvenes?

Andrea: Nos gustaría invitar a todos los adolescentes y jóvenes a darse una oportunidad de explorar temas como el sentido de la vida y la fe, decirles que se animen a tener conversaciones profundas y a corazón abierto y estoy segura de que van a encontrar tesoros que jamás imaginaron tener. Que por un tiempo dejen de escuchar tantas voces afuera que los llenan de opiniones tan diferentes que los pueden dejar confundidos y que escuchen su propia voz y a su corazón. Les aseguro que ahí van a encontrar muchas respuestas y ahí van a poder escuchar la voz de Dios.

Francis en la basílica de Guadalupe. Cortesia

Francis: A los adolescentes y jóvenes, queremos decirles que en Alpha deseamos escucharles, acogerles y amarles, que se den la oportunidad de organizar un Alpha con sus amigos o de invitar a otros a probar Alpha. Que se den la oportunidad de abrir su corazón y mente a experiencias de fe que estoy segura les ayudarán a encontrar sentido a sus vidas.

Recordemos lo que nuestro Papa Francisco nos dijo a los jóvenes, “Hagan lío”. Aprovechemos Alpha como herramienta de evangelización y hagamos ruido en nuestras ciudades, creando ese espacio donde muchos conozcan a Jesús.

Un milagro con Alpha

Francis, ¿nos podrías compartir un poco sobre tu testimonio de vida con Alpha y tu milagro?

Conocí Alpha en el ITEPAL (hoy CEBITEPAL) de Bogotá (Colombia) cuando estudiaba el Diplomado en Pastoral Juvenil en marzo del 2011. Ese día conocí un poco sobre Alpha y escuché los testimonios que compartían Lili y Rafa. Me encantó la herramienta de evangelización que no dudé en comentarle a mi Obispo de entonces, monseñor René Sándigo. Me impulsó a que la promoviéramos en nuestra diócesis de Juigalpa en Nicaragua y así fue. La insertamos primero en el proceso de Pastoral Juvenil Diocesana y luego con Alpha nació la Pastoral Universitaria Diocesana.

Han pasado ya más de 10 años desde entonces y ya perdí la cuenta de cuántos cursos Alpha ha llevado a cabo con adolescentes, jóvenes, adultos y privados de libertad. La experiencia ha sido sin duda muy bonita, renovadora y edificante en cada Alpha.

En junio del 2018 tuve la bendición de participar en la Conferencia Regional de Alpha en México donde fue el lanzamiento de la nueva Alpha Serie Jóvenes. Pasé días inigualablemente hermosos por la experiencia adicional de un Diplomado en Liderazgo. Los católicos fuimos a visitar a Nuestra Señora de Guadalupe a su basílica donde ahí presentamos nuestras oraciones. Principalmente rezamos por mi patria, que estaba convulsionada.

“Me diagnostican el cáncer”

Once días después de que llegara a mi querida Nicaragua me diagnostican cáncer de mama 2b. La noticia me quebró un momento. Pero me levanté fortalecida por el Espíritu Santo y dije como Job “bendito sea Dios”. Seguidamente venía el tratamiento oncológico que debía recibir por mi patología, y fue así que gracias a Dios y al apoyo incondicional de mi familia y hermanos en la fe, recibí 8 quimioterapias, cirugía de mastectomía, 15 radioterapias, etc…

Alpha va creciendo por todo el mundo. Cortesia

Pero pasó algo hermoso en medio de todo esto. Un mes después de recibir mi primera quimio, el 26 de agosto de 2018, empezamos un nuevo ALPHA para jóvenes universitarios en mi parroquia Santiago Apóstol en Nicaragua. Serví durante todo el Alpha con fe y alegría, pues tenía mi esperanza puesta en el Dios Vivo. Ese curso Alpha me renovó, me fortaleció tanto poder compartir la fe con otros y sobre todo me dio mucho gozo estar sirviendo y que otros hermanos vivieran la hermosa experiencia de conocer, amar y seguir a Jesús… Hermanos que hicieron ese Alpha hoy siguen perseverando en la Pastoral Universitaria de mi parroquia y eso no tiene precio.

Consagrada a Dios

Un poco más de un año después de mi diagnóstico, fui consagrada en el Orden de las Vírgenes según el canon 604 CIC y estoy felizmente unida a Jesús como su indigna Esposa.

Actualmente, me encuentro libre de cáncer por misericordia de Dios y la intercesión de la Santísima Virgen María, alabo a Dios por ello y les comparto que no he dejado de hacer Alpha año con año. El año pasado 2020 organicé 2 cursos Alpha Online y fruto de ahí tenemos a varios hermanos perseverando en la fe en sus parroquias.

¿Tienes preguntas sobre la vida? #PruebaAlpha

www.alphaparaadolescentes.org

www.pruebaalpha.org

www.mialpha.org