Monasterio de São Bento es el principal punto de turismo religioso en São Paulo

Aunque la misa dominical en la Catedral Sé está más concurrida, el Monasterio de São Bento, a tan solo 800 metros de ahí, es el recorrido religioso que atrae a más viajeros y lugareños en la ciudad de São Paulo. Cercano también al Patio del Colegio, al Centro Cultural Banco de Brasil, al Farol Santander, entre muchos otros puntos turísticos del Centro Histórico de São Paulo, el Monasterio de São Bento, inaugurado en 1922, es un programa completo.

Tradicionalmente los domingos se celebran tres misas: a las 8:30 am, a las 10 am, con canto gregoriano acompañado de un órgano de tubos, y el rito tridentino a las 6 pm. La misa de los monjes, a las 10 de la mañana, es un espectáculo aparte debido no solo al canto gregoriano, sino también al magnífico órgano de seis mil tubos, cuyas notas hacen vibrar toda la basílica.

Fabricado en Alemania por la empresa Casa Walcker, el instrumento con cuatro teclados manuales y un pedal completo fue inaugurado en 1954, en la conmemoración de los 400 años de la fundación de São Paulo. Sostenido por dos columnas talladas en roble, el conjunto artístico, diseñado por Heirich Wadereck, es una alegoría de la vida monástica.

Brunch

Actualmente hay 45 monjes viviendo en el Monasterio de São Bento. Además de realizar los servicios diarios (de lunes a viernes, a las 7:00 am, a las 1:00 pm y a las 6:00 pm; además del sábado a las 6:00 am y los domingos), cantar en el coro, enseñar en el Colegio de la Facultad de San Benito, contiguo a la basílica, y hacer acompañamiento comunitario, los monjes tienen la panadería del monasterio como una forma de mantenerse ocupados.

De ahí salen panes especiales, pasteles, chocolates, mermeladas, magdalenas, entre otros manjares. Estos pueden probarse en el tradicional brunch, que tiene platos renombrados por chefs, y que tiene lugar el último domingo de mes e incluye un tour por todo el monasterio, incluyendo una visita a la panadería. Para pagar y reservar un lugar en el brunch, los visitantes deben programar una cita por teléfono: (11) 3328-8792 ou (11) 94075-0593. La entrada es individual y los niños menores de cinco años no pagan.

En mayo de 2007, el monasterio hospedó al papa Benedicto XVI, en su primera visita pastoral por Brasil y América Latina. Apareció en el balcón para pronunciar un discurso y saludar, en portugués, a los más de cinco mil fieles que llenaban el Largo São Bento. Las fotos de la visita se exponen en una de las salas del interior del monasterio.