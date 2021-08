Elena, Irina y otras gitanas esterilizadas, ahora indemnizadas ​​por la República Checa

La enésima historia de la eugenesia y el racismo nos lleva a la República Checa, donde entre 1970 y 1993, mujeres romaníes fueron esterilizadas a la fuerza y ​​engañadas. Ahora serán indemnizadas ​​por el estado

Elena Gorolová quería una niña. Ciertamente no esperaba, cuando entró en la sala de partos de un hospital de la República Checa para dar a luz a su segundo hijo, que junto con las hojas para la autorización de cesárea, también estuviera firmando la autorización de esterilización.

Esterilizada porque era gitana

Un forzamiento legalizado, que formó parte de la agenda eugenésica del estado checo desde los años setenta hasta 1993, aunque el último caso parece remontarse a anteayer, en 2007 (fuente The Guardian).

Elena tenía 21 años y afirma:

«Sentía tanto dolor, que no me di cuenta de lo que firmaba».

Los doctores le dijeron que

«Tenía que dar a luz por cesárea o habría arriesgado mi salud y la del bebé».

Elena, pero también Kristina, Iveta …

Kristina Bolvanova seguía sangrando al día siguiente de dar a luz a su sexto hijo y los médicos le dijeron que

«Tenía que operarme, había tenido demasiados hijos. No sé leer y firmé. Sólo más tarde comprendí lo que había hecho».

A Iveta Holubova le dijeron que, dado que estaba en su segunda cesárea, se recomendaba la esterilización, pero que podría volver a la fertilidad en el futuro con algunas inyecciones. Una mentira, por supuesto. (Fuente The Guardian)

Sumas de dinero ofrecidas como incentivos, amenazas de perder los subsidios estatales o que les roben a sus hijos. Guiones similares, mismo estigma: tienen demasiados hijos.

Esos gitanos demasiado prolíficos

La familia es uno de los valores fundacionales de la identidad romaní y había que cortar la curva de nacimiento de los «indeseables».

Se pensaba que esta práctica había terminado con el régimen comunista y la revolución que había llevado a los reformistas al poder. La parte más aterradora de este programa de gobierno, que tiene una base histórica racista contra la minoría más grande de la República Checa (unas 250.000 personas), fue precisamente aprovechar la baja escolaridad y utilizar el miedo de las mujeres en un momento tan delicado de su vida, para llegar a un consenso.

Muy a menudo, entonces, el drama familiar se sumaba al daño físico. Porque la infertilidad en la sociedad romaní se considera una maldición para hombres y mujeres y, por lo tanto, muchas de ellas fueron abandonadas por sus maridos después de la esterilización.

Decía Elena:

«Mi esposo estaba muy enojado con los médicos, pero también conmigo. Pensó que de alguna manera lo había arreglado sin decírselo. Me avergoncé y me sentí traicionada por aquellos médicos a los que había confiado mi vida».

Maternidad consciente

Hoy se habla mucho de la conciencia y el derecho a la elección incluso en la maternidad, pero quizás Elena y las demás, con sus tradiciones, que muchos ven como consecuencia del analfabetismo, el fanatismo y el patriarcado, con su apertura a la vida y sus viejos valores, podrían reescribir el sentido del lema «mi cuerpo, mi elección».

Si a las mujeres se les diera realmente la posibilidad de elegir, sin amenazas, sin superestructuras, siendo conscientes de las consecuencias, con apoyo y ayuda para no firmar formularios cuyo alcance es difícil de entender, no tanto palabras puestas en blanco y negro… quizás, me atrevo a decir que elegirían la vida. Para ellas, en primer lugar.

Sin embargo, aprovecharse de la desesperación de los vulnerables nunca pasa de moda.

Compensación, solo parcial

Descubrir que no están solos en vivir este drama ha llevado a los gitanos a unirse y pedir justicia por los abusos sufridos.

En 2004 Elena fundó un grupo para pedir una disculpa oficial y una indemnización que solo ha sido reconocida hasta el día de hoy.

Miles de mujeres romaníes esterilizadas a la fuerza entre 1996 y 2012 recibirán una indemnización de 300.000 coronas (unos 12.000 euros). Esto fue establecido por una ley aprobada el 22 de julio por el Senado checo.

Como ocurre con muchas historias similares, la más reciente en California, obviamente no hay dinero que pueda compensar a estas familias por lo que se les ha quitado en términos de libertad, autodeterminación, respeto.

Nuevas minorías

Parece que las mujeres del este, desesperadas, sin embargo, y de todos los grupos étnicos, son buenas como madres solo cuando se habla de alquileres de úteros y para ser utilizadas como meras incubadoras para terceros.

La verdadera victoria de esta minoría es haber obtenido al menos el reconocimiento de haber sido víctima de un acto de racismo. Algo que esperamos no se repita, pero que, en realidad, en Europa del Este, quizás, solo ha cambiado de nombre y de «minoría» a la que explotar.

Lástima que esta vez, ninguno de estos niños-mercancías pueda denunciar este otro abuso en la historia de la maternidad como lo hicieron Elena y los demás. Todavía no, al menos.