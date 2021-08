La “zona Dios” de los JJOO, algunos momentos para recordar

View this post on Instagram

Ferreira se transformó este martes en el primer campeón olímpico de la historia del surf durante los Juegos Olímpicos de Tokio.

Francisco Gaviño, atlético hípico sevillano (España), ha sido protagonista de una foto bastante especial publicada al comienzo de los Juegos Olímpicos a fines de julio.

«Son las 5 am en Tokio y lo primero que hago antes de empezar el día es encomendarme al Señor del Gran Poder. Muchas gracias @HdadGranPoder por ayudarme a sentir al Señor tan cerca incluso en la otra parte del mundo. ¿Si Dios conmigo, quién contra mi?»

Otra muestra de devoción en medio del fragor olímpico.

Kevin Cordón… Dios escondido (¿e inspirando?)

En Guatemala celebraron el histórico triunfo del badmintonista Kevin Cordón en los Juegos Olímpicos de Tokio. Si bien no alcanzó una medalla, logró pasar a la fase eliminatoria y ponerse a su país en su corazón.

Pero detrás de esta hazaña deportiva para su país también hay una anécdota llena de trascendencia y con sabor a Dios.

Efectivamente, Kevin utilizó el salón parroquial de una iglesia (parroquia San Francisco de Asís) de la localidad La Unión, Zacapa, para entrenar y llegar a Tokio. Para ello contó con la disposición y ayuda de la iglesia en cuestión, quien le cedió las instalaciones.

He aquí un ejemplo no tan explícito como el del sevillano, pero no por ello menos emotivo por lo que ha representado el gesto de apertura del párroco de la iglesia (y hasta aquello de la posibilidad de una inspiración especial en ese lugar).

La promesa a Luján

Argentina no tuvo una actuación deslumbrante en los Jugos Olímpicos de Tokio y se quedó con tres medallas (una de plata y dos de bronce). Sin embargo, la última, que llegó de la mano del vóley masculino, sí ha sido acompañada de una promesa más que especial: nada más ni nada menos que la invitación a ir hasta la Virgen de Luján caminando para agradecer.

En este caso, de la mano de José Montesano y Hugo Conte, quienes estaban a cargo de la transmisión deportiva de TyC Sports. En el caso de Conte, un exjugador que también supo convertirse en leyenda del vóley en Argentina.

“Hicimos una promesa y todos los que quieran sumarse son aceptados. Vamos a ir caminando hasta la Virgen de Luján. Es una manera de agradecer”, dijo Montesano.