¿Hasta cuándo consentiremos las novatadas?

Cada comienzo de curso acechan noticias sobre el maltrato en los entornos universitarios. Un libro estudia este fenómeno para erradicarlo

«La experiencia en un Colegio Mayor puede ser algo maravilloso. La mía, quitando el maldito arranque de las novatadas, lo fue. El encuentro de gente de todo el país, estudiantes de carreras y universidades distintas, con intereses variados… todo facilitaba un ambiente sumamente interesante».

«Además, los Colegios Mayores tienen obligación de aportar una formación complementaria a la carrera de cada uno, para eso había permanentemente conferencias con importantes figuras de la política, la literatura, investigadores universitarios, artistas…».

Víctima de las novatadas

Es el recuerdo de Ignacio Fernández de Mata, hoy profesor de Antropología Social en la Universidad de Burgos. Él fue testimonio y víctima de novatadas, hasta que ya en cuarto de carrera se plantó e hizo frente al reyezuelo que lideraba el grupo de violentos.

Cada año las novatadas son, por desgracia, tema de conversación. Y a veces alcanzan el rango de noticia: un grupo de veteranos obliga a los alumnos de primer año a comer cosas asquerosas, les echan huevos, los humillan, les obligan a beber hasta perder el conocimiento, entran en su habitación a medianoche… Algunas novatadas acaban mal, muy mal. Pero, ¿es que alguna novatada es buena de por sí?

Fernández de Mata es el editor y coordinador del libro«Las novatadas. El maltrato como diversión» (ed. Mc GrawHill), una obra en la que expertos de diversas áreas ponen en común la historia, los estudios y las propuestas para que se erradique esta práctica insana, que se ha extendido a residencias y aulas universitarias. No solo en España son frecuentes: también en países como Estados Unidos llegan a ser un peligro a veces amparadas en los modos de hacer de las «fraternidades«.

En el libro participan 7 autores que hablan de las novatadas desde el Derecho, la Sociología, la Psicología… y trazan el argumentario para que se erradique de una vez por todas esta práctica.

Las novatadas se justifican con expresiones como que «son para que los jóvenes se conozcan», «para que hagan relaciones»… Pero se olvida el temor, el silencio y el abuso que se esconde en esas prácticas invasivas. Amedrentan y pueden llegar a traumar a un joven. Fernández de Mata cree que el cine de Hollywood ha contribuido a la práctica de la novatada, con películas que mezclan sexo, alcohol y fiestas.

Mensajes muy claros sobre qué son las novatadas realmente

Por esta razón, además de dar su testimonio personal (en un Colegio Mayor de Madrid en los años 80) para que se sepa cómo funciona realmente el sistema de las novatadas, lanza mensajes muy claros:

La novatada es, en sus palabras, «un tutelaje normativo para disfrutar con el maltrato, y para normalizarlo «.

«. Se dan «perversas conexiones emocionales» entre «la excitación, la atracción placentera por el poder y la iniciación desprejuiciada en su ejercicio violento».

y la iniciación desprejuiciada en su ejercicio violento». Hay «códigos de supuesto honor y fraternidad que esconden así el carácter de maltratos, abusos y delitos».

¿Hay que considerarlas divertidas?

«Las novatadas -explica- normalizan el que una persona pueda humillar, insultar y manipular a otra con impunidad. Refuerzan estereotipos de mando y explotación, de inequidad, de clasismo, de machismo, de cosificación sexual. Percibir todo esto como algo divertido, como bromas en vez de agravios incide en una naturalización perversa de formas de violencia que en parte es simbólica, pero también física».

«El presupuesto de partida es: como eres, no vales; para integrarte y ser aceptado has de ser transformado a través de la humillación, la vejación y el envilecimiento. Cuando hayas demostrado suficientemente que no vas en contra de los veteranos, que no vas a mostrar criterios personales, resistencia a las costumbres, que asumirás estas prácticas como necesarias o normales, entonces te habrás integrado». «La pertenencia al grupo -concluye- debe ser más importante para ti que tu propia integridad, personalidad, seguridad e individualidad».

Para este experto, es importante que la opinión pública rechace estas prácticas: «No son ni un rito ni una tradición», afirma. Y hace un llamamiento para que también las autoridades, tanto políticas como académicas, se determinen a dotar de leyes y normas sancionadoras a los organismos.

Sobre este punto, el director del Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe (Universidad Pontificia de Salamanca), Javier Mérida, quien es graduado en Derecho, recuerda que en España nos regimos todavía por el Reglamento de Disciplina Universitario de 1954.

«Resulta exótico hablar de una norma preconstitucional como fuente del actual sistema universitario español», dice con ironía.

Cada día más jóvenes se oponen

Fernández Mata ha comprobado positivamente que ha aumentado el número de jóvenes que rechazan de plano las novatadas. «Cada vez -dice- hay un número mayor que se opone o no participa en las novatadas».

En España existe una asociación que se encarga de luchar contra la presencia de novatadas en el entorno juvenil. Se llama nomasnovatadas.org, tiene sede en La Coruña y la preside la psicóloga Loreto González-Dopeso. Dispone de un correo electrónico -nomasnovatadas@hotmail.com- y un teléfono (674680934) para quien quiera denunciar un abuso de este tipo.