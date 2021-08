“El régimen de Venezuela es un ‘Goliat’ al que hay que derrotar”

El tema electoral en Venezuela fue analizado desde la Doctrina Social de la Iglesia. Existe la posibilidad de enfrentar con éxito al régimen de Maduro a través de la vía electoral, fue una de las conclusiones

La figura de David contra Goliat (1 Sam, 17) siempre ha sido usada como una posibilidad real de triunfo de los más débiles contra los poderosos. Aunque pudiera ser entendido como un recurso literario, para los cristianos es un acto de fe. Así se interpreta desde la Doctrina Social de Iglesia, DSI. Así lo confirma la metodología del Ver, Juzgar y Actuar.

“¡No hay por qué tenerle miedo a ése! Yo, tu servidor, iré a pelear con ese filisteo”, fueron las palabras del joven pastor David ante el poderoso y hablador Goliat. La sencillez de una honda superó las herramientas de guerra y corazas que parecían invencibles.

David es la población venezolana humillada, dolida, perseguida, encarcelada, desterrada y asesinada. Goliat es el gobierno, despiadado, violento y opresivo. La honda, la vía electoral. La figura fue recordada el sábado 7 de julio durante una videoconferencia.

Algunos de los participantes de la Videoconferencia Captura

Una mirada desde la fe y la razón

El abogado Jonathan García Nieves hablaba de “La vía electoral en Venezuela, una mirada desde la fe y la razón”. Señaló algunas pistas para superar la terrible realidad de Venezuela, especialmente usando la vía electoral y no la confrontación armada.

“Por ahora no cumplimos con los extremos morales para recurrir a una salida de fuerza a lo interno”, expuso García Nieves, presidente del Instituto Internacional para el fomento de la investigación, educación, documentación y estudios sociológicos (Fides España). Hablaba del panorama político venezolano desde la Doctrina Social de la Iglesia.

Inclinado hacia una participación electoral, García Nieves reconoce la ocurrencia de “violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales” y “haber agotado todos los otros recursos” en Venezuela. Sin embargo, no hay posibilidad de una “esperanza fundada de éxito” e “imposible prever, razonablemente, soluciones mejores”, con una acción armada interna que sería superada por el gobierno.

Argumentó que en Venezuela todavía no se cumplen los criterios teológicos – morales para el uso de la fuerza interna, aunque el R2P (doctrina que defiende la fuerza externa para que los Estados garanticen la protección humanitaria) sí se ha cumplido.

“La salida de fuerza por la vía del R2P, es decir, una salida por la vía de la fuerza internacional sí están cumplidas, pero el asunto está en que no depende de nosotros los venezolanos”, expresó el jurista. “La comunidad internacional hasta ahora no se muestra abierta a realizarlo y nosotros no tenemos cómo exigírselos”, expresó.

Pero la R2P y la participación electoral, no son vías excluyentes entre sí. “Las dos cosas son legítimas, viables y moralmente aceptables desde la doctrina social de la Iglesia”.

Las elecciones son una posibilidad

El jurista catalogó al régimen venezolano como “Goliat” al que hay que derrotar con las “armas” disponibles. “No me refiero a las elecciones de gobernadores y alcaldes que se están promoviendo para el mes de noviembre. No. Me estoy refiriendo a la salida electoral como vía para expulsar a estos agentes del régimen”, arguyó García Nieves.

Entre los “argumentos lógicos de la razón” mencionó las elecciones parlamentarias de 2015. “Se obtuvieron las 2/3 partes de la Asamblea Nacional a pesar de tener el Consejo Nacional Electoral en contra. El régimen estaba más fuerte que en la actualidad”, dijo.

Comentó que, “a pesar del fraude, la mayoría no puede ser desconocida”. No pudieron hacerlo en 2015 y ahora que hay un margen amplio para ellos es imposible. “Desde que somos mayoría abierta, el régimen solo ha arrasado cuando no hemos participado”.

También reconoce que contar con otro rector del CNE es una posibilidad. Ahora son dos rectores. Además, existe un amplio margen de la población que rechaza al régimen.

“Un 88% de los venezolanos no quiere al gobierno de Maduro; el chavismo duro apenas llega al 20% del electorado, es decir, una quinta parte del electorado. Entretanto, el voto duro de la oposición está en 25%. La comunidad internacional respalda la vía electoral y eso hay que tomarlo en cuenta”.

No solo fideista espiritualistas

García Nieves anunció que el abordaje de esta situación de tipo político -desde la fe y la razón- es considerado por muchas personas como contrapuestas, pero es todo lo contrario.

“La Iglesia tiene más de dos mil años explicándolo y el papa Juan Pablo II lo ha explicado de manera brillante”, dijo el profesor descrito como “humanista cristiano”.

“El hombre en la búsqueda de la verdad no debe limitarse solo a la razón ni al ejercicio de la fe, porque se va a quedar con una visión limitada de la verdad”. “La Verdad, que viene de Dios debe ser abordada desde ambos ámbitos del conocimiento”, aseguró.

Sus conclusiones apuntaron hacia el compromiso de “enfrentar a Goliat (el régimen de Nicolás Maduro) con las armas disponibles”. En este caso la vía electoral.

“Es la única piedra disponible”, dijo el ponente. “No es cuestión de querer enfrentarlos en condiciones que no son óptimas. Por dignidad y responsabilidad hay que hacerlo a pesar de las condiciones, por adversas que sean”, comentó hacia el final de la ponencia.

La videoconferencia se realizó como parte de la primera cohorte del programa de diplomado virtual en DSI, a cargo del padre Antonio Arocha de la Arquidiócesis de Valencia. Arocha indicó para Aleteia que estos estudios cuentan con el apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y el seminario Interdiocesano de Valencia.

“La convocatoria y difusión estuvo a cargo de , la oficina de prensa del departamento de catequesis, biblia y educación de la Arquidiócesis de Valencia”.