Lo que dice el Nuevo Testamento sobre la hospitalidad

Uno de los capítulos más famosos de la Regla de San Benito es el Capítulo 53. Describe cuidadosamente cómo los monjes deben atender las necesidades de los visitantes y peregrinos que se alojan en el monasterio.

El texto es relativamente breve pero, a pesar de su brevedad, es con mucho la parte más famosa e influyente de la Regla. Inspirado en las Escrituras, resume la tradición milenaria de la hospitalidad bíblica en unas pocas líneas.

Dice lo siguiente:

No es de extrañar que las comunidades monásticas consideren la hospitalidad como el centro mismo de su misión e identidad. Los monasterios se encuentran con mayor frecuencia en áreas relativamente inaccesibles, aisladas y solitarias.

Los viajeros que deambulan por estas regiones particularmente remotas seguramente necesitarán toda la ayuda que puedan obtener, especialmente de los monjes, obligados por su Regla y la caridad cristiana de sentido común a echar una mano.

El pasaje del Evangelio de Mateo que inspira la regla benedictina dice:

porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver”. Los justos le responderán: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?». Y el Rey les responderá: «Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo».

Mateo 25, 35-40