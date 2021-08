Cómo hacer de tu parroquia un hogar

Si todavía te sientes como un extraño en tu iglesia, o no te sientes parte de la comunidad, pon en práctica estas ideas, ¡te alegrarás de haberlo hecho!

Mientras el cantante canta la última nota, me arrodillo y pongo el cantoral en su lugar con un movimiento fluido. Rezo una rápida oración agradeciendo a Dios por el don de esta Misa y por poder recibirlo en la Comunión. Luego hago una genuflexión y camino lo más rápido posible de regreso a mi auto, evitando el contacto visual con mis compañeros feligreses, y me dirijo a casa para relajarme el resto del día. Esta fue la rutina que tantas veces repetí en mi vida… hasta que finalmente me di cuenta de lo que me estaba perdiendo.

¿Sabes lo bonito que es saber los nombres de las personas con las que vas a misa? ¿Saber de sus vidas? ¿Disfrutar de su compañía?

La gente de tu parroquia es tu familia de una manera especial; comparten el mismo espacio y las mismas actividades en ese espacio donde tú lo haces. Y adorar a Dios no es solo una actividad diaria normal: es la razón por la que existimos.

Entonces, es realmente satisfactorio cuando no solo la familiaridad de la liturgia y el edificio de la iglesia te dan la sensación de estar en casa, sino también cuando los que están en las bancas a tu alrededor comparten ese mismo momento de «ah, estoy en casa».

A veces es fácil sentirse como en casa, y otras no tanto

Desearía que todos pudieran identificarse con esa experiencia de sentirse como en casa en su parroquia, pero desafortunadamente no es un hecho.

Por ejemplo, he estado en iglesias católicas en las que inmediatamente te sientes como en casa y otras en las que no te sientes como en casa durante bastante tiempo.

Y cada vez que me he mudado y necesito encontrar un nuevo lugar para ir a misa, no tengo muchas ganas de ponerme a trabajar para encontrar una nueva comunidad parroquial.

Pero me he dado cuenta de que cuanto más esfuerzo e inversión pongo en la gente de mi parroquia, mejor es mi vida.

Aquí hay algunas ideas sobre cómo hacer que en tu parroquia la gente se sienta como en casa.

Ten en cuenta que no todas las parroquias son inmediatamente acogedoras o buenas para fomentar las conexiones.

Eso no significa que debas encontrar una nueva iglesia, solo significa que tienes que trabajar un poco más de lo que harías en otro lugar.

1 Unirte a algo

¿Se está iniciando un grupo para estudiar un libro de la Biblia? ¡Únete! ¿Hay oportunidades de ofrecerse como voluntario para ayudar en una recaudación de fondos parroquial? ¡Voluntario!

2 Asiste a misa con la mayor frecuencia que puedas

De esta manera, conocerás a más «clientes habituales» que asisten a esa misa, y eso te ayudará a reconocer a los demás y a ser reconocido tú también.

3 Ve a eventos

Si tu parroquia está haciendo algo, ya sea una comida compartida, un concierto, una charla, asiste. Incluso aunque el evento en sí no te interese mucho. No se trata del evento en sí, sino de formar parte de una comunidad y apoyar a tu parroquia.

4 Sonríe a la gente

El contacto visual y una sonrisa son muy útiles. En el estacionamiento, en el momento de la paz, después de la Misa, antes de la Misa, siempre que puedas.

5 Preséntate

Lo sé, lo sé, es mucho más fácil cuando la gente viene a buscarnos, pero es mejor decir «soy nuevo aquí, mi nombre es X, ¿cuál es tu nombre?». ¿Te imaginas hacer esto con alguien nuevo cada semana? Quizás implique una demora incómoda en la entrada de la iglesia o fuera. Podría significar quedarse más tiempo en un evento para entablar una conversación. Permanece atento a las personas que podrían ser más nuevas o más a la deriva que tú. Como sabes lo que es estar en su lugar, asegúrate de presentarte a ellos y de conectarlos con cualquier otra persona que conozcas.

6 Reza por tu parroquia

Y sé muy específico. Pide la intercesión del santo patrón de tu parroquia algo así como «Ayúdame a encontrar una comunidad en esta parroquia en las próximas semanas / en tal o cual evento / etc».