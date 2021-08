3 señales de que necesitas un coaching personal

¿Realmente un católico necesita un coaching para la vida? ¿Y de qué se trataría exactamente?

La mayoría de nosotros ya hemos oído hablar del coaching, pero ¿qué es exactamente? ¿Y es solo una tendencia cultural engañosa o algo que realmente vale la pena?

Aunque el coaching de vida (también llamado coaching personal) ha existido como una profesión de ayuda durante más de 20 años, existen algunos conceptos erróneos comunes sobre lo que es y lo que no es.

Como área, reúne conceptos y prácticas de la psicología, el movimiento del Potencial Humano, el liderazgo, el desarrollo personal y otros campos. Si los entrenadores son cristianos también incorporan ideales y enseñanzas cristianas sobre lo que significa ser humano y lo que, en última instancia, le da sentido y propósito a nuestra vida.

Para comprender mejor el coaching, primero puede ser útil tener presente lo que no es.

Primero, no es consultoría

Un consultor es un experto en un área en particular que comparte su experiencia y conocimiento sobre un tema en particular.

Entonces, por ejemplo, si desea escribir y publicar un libro, puede contratar a un escritor publicado o un experto en publicaciones para que le indique qué pasos debe seguir. Un coach no te dice qué hacer.

Tampoco es una terapia

La terapia está destinada a ayudar a facilitar la curación, tanto emocional como psicológicamente.

A menudo se centra en el pasado y los terapeutas tienen experiencia en diversas modalidades terapéuticas para ayudarlo a resolver los problemas que afectan su vida y sanar las heridas del pasado.

El coaching ciertamente puede ser terapéutico, pero no es una terapia.

Tampoco es una dirección espiritual

Este puede ser otro concepto erróneo entre las personas creyentes. Un coach y un cliente católico pueden estar de acuerdo en ciertas verdades e integrar la fe y la oración en sus sesiones.

Pero el trabajo de un director espiritual es enfocarse por completo en ayudar al destinatario a profundizar su vida espiritual y crecer en santidad.

Entonces, ¿qué es el coaching?

El coaching tiene su propio papel que desempeñar en el crecimiento y desarrollo personal.

El coaching de vida es literalmente eso: un entrenador para tu vida. Puede ser la vida en general, o ciertas áreas de su vida, como la salud y el bienestar, las finanzas, la crianza de los hijos o la carrera.

Un coach puede ayudarte a obtener claridad sobre dónde te encuentras en este momento, adónde quieres ir y qué debes hacer para llegar allí.

El coaching se centra en el presente y el futuro. Mira el pasado solo en la medida en que pueda ayudarlo a superar cualquier obstáculo y obtener información para seguir adelante.

El coaching puede ser poderoso para las personas que se sienten estancadas, que quieren desarrollar o alcanzar metas, que necesitan responsabilidad y apoyo, o que quieren cambiar o mejorar algo pero no necesariamente necesitan terapia.

Si bien las escuelas y los programas de coaching capacitan a los coaches en diferentes enfoques y énfasis, los dos objetivos principales comunes a todo el coaching son: aprender / adquirir conocimientos y tomar medidas.

¿Cómo saber que necesitas un coach?

Aquí hay 3 señales principales de que podría beneficiarse trabajando con uno …

1 Te sientes atascado y nada de lo que has intentado parece funcionar

Muchos de nosotros deseamos hacer cambios. Intentamos esto o aquello, pero a menudo nos encontramos de nuevo donde comenzamos o girando nuestras ruedas. Este puede ser un proceso frustrante y desalentador que nos deja sintiéndonos derrotados. Un buen entrenador puede ayudarlo a lograr un progreso real.

2 Sientes que tienes una misión, o algo que deberías estar haciendo, o algo que necesitas cambiar, pero no estás muy seguro de qué es, por dónde empezar o cómo llegar allí

¿Alguna vez ha tenido la sensación de que Dios le está pidiendo algo, pero no está exactamente seguro de qué puede ser? O tal vez lo sepas, pero no sabes cómo hacer que suceda. Tal vez siempre has querido hacer «x», pero todavía estás haciendo «y» y no estás seguro de por qué. Un entrenador puede ayudar.

3 Tienes un sueño, metas o una misión, pero necesitas más responsabilidad y apoyo

Todos necesitamos responsabilidad. La familia y los amigos pueden ayudar, pero no suelen ser los mejores para mantenerte en tus retos y, de todos modos, no es bueno que hagan ese papel.

Un coach es un socio responsable. Puedes progresar mucho cuando tienes a alguien a quien informas regularmente sobre los compromisos que has asumido. Un coach también es un animador: su motivo es ayudarte a tener éxito.

Hay otras razones por las que puedes buscar un coach, pero estas son las más importantes. Muchas personas que trabajan con terapeutas, directores espirituales y otros profesionales que ayudan también hacen algo de coaching, no son excluyentes y a menudo se complementan entre sí.

El coaching no es una profesión autorizada como la terapia, pero muchos coaches están «certificados» a través de escuelas y programas de coaching. Asegúrate de sentirte cómodo con la formación y los antecedentes de su coach y compara precios para encontrar un buen ajuste.

Muchos coaches ofrecen sesiones breves complementarias en las que puedes hacer preguntas y decidir si trabajarían bien juntos. Si tu fe es fundamental para tu vida y quieres que se tenga en cuenta en el trabajo que haces con un coach, busca un coach que lo entienda.

Ten en cuenta que muchos coaches trabajan por teléfono y videoconferencia, por lo que encontrar un buen coach a menudo no requiere proximidad.

El coaching no está incluido en e, sistema sanitario, pero muchos coaches ofrecen tarifas de escala variable y, a veces, todo lo que necesita es un puñado de sesiones para seguir el camino correcto.

Así que no dude en considerar el coaching. Muchas personas de fe se han sorprendido de la diferencia que puede hacer un buen coach cuando se trata de convertirse en la persona que Dios los ha llamado a ser.