Fray Pedro de Gante, primer maestro y civilizador de América

Era tartamudo, flamenco y franciscano. Supo en hora temprana, de labios de Carlos V, de las tierras recién conquistadas por Hernán Cortés. Sus defectos de habla, su desconocimiento del nuevo mundo, del idioma y de las costumbres de los naturales no le fueron impedimento alguno para pedir, encarecidamente, que lo enviaran a tierras ignotas.

Se trata de Pieter van der Moere (Geraardsbergen, Bélgica, 1480 – Ciudad de México, 1572) conocido como fray Pedro de Gante o Pedro de Mura, humilde lego del Convento de Gante quien llegó a la Nueva España en 1523 –apenas dos años después de la caída de México Tenochtitlán—junto con los frailes también flamencos Juan de Tecto y Juan de Aora, los “tres lirios de Flandes” como les apodó Artemio del Valle Arizpe.

El de Tecto y el de Aora murieron en el trayecto de una misión llevada a cabo por Hernán Cortés hacia lo que actualmente es el territorio de Honduras. Fray Pedro se quedó en la Nueva España y por espacio de casi medio siglo fue un evangelizador de tiempo completo y, al mismo tiempo, el primer gran educador de los indígenas que habitaban el corazón de lo que fue el dominio de los aztecas.

La huella imborrable de Fray Pedro de Gante empezó a plasmarse muy poco tiempo después de haber llegado a la Nueva España. Cortés –quien había asentado su gobierno en la zona de Coyoacán (al sur de la Ciudad de México)—pidió que los tres frailes flamencos fueran a vivir a la cercana ciudad de Texcoco.

En este lugar, inmortalizado por la presencia del huey tlatoani Nezahualcóyotl, el célebre rey-poeta de la antigüedad náhuatl, Fray Pedro conoció los usos y costumbres locales al tiempo que empezó, con tesón y celo apostólico, a aprender el idioma de los aztecas, el náhuatl; un idioma complejo, cargado de difrasismos y sin ninguna raíz que pudiera emparentarse no ya al flamenco, sino al castellano mismo.

Con la llegada, el 13 de mayo de 1524, de doce frailes franciscanos españoles, encabezados por Fray Martín de Valencia y quienes posteriormente fueron denominados como «los doce apóstoles», los objetivos de evangelización y enseñanza de la religión y de la cultura cristiana a los indígenas empezaban a consolidarse.

Una vez trasladados de Texcoco a la Ciudad de México, en 1524, los misioneros franciscanos se dieron a la tarea de fundar el convento de San Francisco y de montar la primera de las escuelas de la Nueva España (quizá la primera de las escuelas de territorio firme de América): San José de Belén de los Naturales.

Escuela y convento formaron el complejo de enseñanza y evangelización más grande de la Nueva España y por medio siglo Fray Pedro dedicó sus empeños a la evangelización pero también a la educación de los naturales. En San José de Belén se enseñaba el Evangelio, pero también canto, artesanía, pintura, carpintería, talla…

De ahí egresaron los grandes maestros indígenas del siglo XVI que combinaron su habilidad con los constructores de las órdenes religiosas para erigir la Ciudad de México, la famosa Ciudad de los Palacios, cuyo esplendor dura hasta ahora mismo, y la zona de conventos e iglesias de Puebla, Tlaxcala, Morelos….

Fray Pedro fue querido por los naturales por su inagotable labor. Desde la primera hasta la última luz del día daba lecciones y se convertiría, al paso de los años, en uno con ellos.

Una de las cualidades de Fray Pedro de Gante (más tarde repetida por varios cientos de misioneros que realizaron la “otra conquista” de la Nueva España, la “conquista espiritual”) fue la de combinar la enseñanza de las Escrituras Sagradas, de los oficios desconocidos por los indígenas, con la defensa de sus derechos y la protección de su dignidad ante los abusos de que eran objeto.

Cercano a Carlos V, Fray Pedro de Gante le escribió:

“Aviso, como siervo de Vuestra Majestad, que si no provee en que tributen (los indígenas) como en España de lo que tienen y no más, y que sus personas no sean esclavas y sirvan (a los españoles recién llegados), la tierra se perderá…”.