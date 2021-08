¿Por qué nadie defendió a Jesús? ¿Te lo has preguntado?

Es evidente. Fue un juicio lleno de irregularidades. A lo largo del tiempo juristas e historiadores han estudiado el Juicio de Jesús llegando a las mismas conclusiones, fue un juicio en el que se violaron todos sus derechos.

A veces me siento en la banca que tengo afuera de la casa, para reflexionar y pensar en las bondades de Dios. Hace poco me dije:

Una vez leí sobre un rey bárbaro y salvaje que al conocer el juicio que le hicieron a Jesús se indignó profundamente.

Al escuchar la condena de muerte por crucifixión, su agonía, su humildad y la petición de perdón hacia los que lo torturaban, muy molesto se levantó de la silla y exclamó: “Si tan solo yo hubiese estado allí con mis soldados para defenderlo”.

¿Te has preguntado por qué parece que nadie protestó ni defendió a Jesús? ¿Tenían miedo de los romanos?

Mujeres lloraban a su paso hacia el Gólgota pero, ¿dónde estaban sus defensores?

Sabemos que Pedro hizo lo suyo.

«Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del Sumo Sacerdote, y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro: « Vuelve la espada a la vaina. La copa que me ha dado el Padre, ¿no la voy a beber?» Entonces la cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, le ataron».

Por el mismo Jesús sabemos algunos detalles sobre su indefensión:

«Respondió Jesús: «Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos: pero mi Reino no es de aquí»”.

Juan 18