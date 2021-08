No tengas miedo, ama y expulsarás el temor, ¿lo sabías?

Una persona vivía temerosa, sin encontrar un propósito en la vida, Teresa de Calcuta la llevó donde los leprosos y le dijo: “Tú dedícate a amar. Dios hará lo demás”

«No hay temor en el amor; sino que el amor perfecto expulsa el temor» 1 Juan 4

“Vivo con miedos, por esta pandemia, me paraliza, me quita la paz interior, me impide orar con fervor. ¿Qué hago?”

La Madre Teresa de Calcuta tiene una frase que lo dice todo:

“En el amor es donde la paz se encuentra”.

Es muy conocida aquella anécdota de una persona que se le acercó para pedirle un consejo, vivía temerosa, sin encontrar un propósito en la vida. Ella lo llevó donde los leprosos y le dijo: “Tú dedícate a amar. Dios hará lo demás”.

Tres consejos

Sabes que nunca he sido muy bueno dando consejos, pero he visto algunas acciones concretas y sencillas, que están a tu alcance y dan buenos resultados.

Lo primero es renovar tu amistad con Dios, el estado de gracia, y eso lo consigues mediante una buena confesión sacramental.

Lo segundo es olvidartede ti por un tiempo y empezar a pensar y amar a los demás, como recomendaba la Madre Teresa y hacer las obras de misericordia que estén a tu alcance.

Lo tercero es que empieces a leer la Biblia, y a meditar y reflexionar en sus palabras. Contiene una cantidad extraordinaria de consejos e indicaciones que transformarán tu vida.

Una vez leí que la Biblia nos dice 365 veces ¨No tengas miedo”, una vez para cada día del año.

Abre tu Biblia

Si la abres y empiezas a leer encontrarás versículos como estos: