Un estudio revela la influencia religiosa en la aceptación de las vacunas

Una encuesta revela que las dudas sobre las vacunas han disminuido entre los estadounidenses en general y entre todos los subgrupos religiosos en tan solo tres meses, y que muchos de los que antes se mostraban reticentes han aceptado la inoculación contra la COVID-19 a instancias de los líderes religiosos

El Public Religion Research Institute (PRRI) y el Interfaith Youth Core (IFYC) han publicado una nueva encuesta que amplía los resultados de la encuesta realizada en marzo de 2021 sobre la religión y la vacuna. Ambas encuestas constituyen los mayores estudios sobre la religión y la COVID-19 hasta la fecha y muestran que los enfoques basados en la fe siguen ofreciendo oportunidades para fomentar la vacunación.

La nueva encuesta muestra que las dudas sobre las vacunas han disminuido entre todos los estadounidenses, incluso en todos los subgrupos religiosos y demográficos. Sin embargo, la encuesta también muestra que las barreras al acceso a la vacuna, como las limitaciones de tiempo, la preocupación por los efectos secundarios y la falta de transporte fiable, han desanimado a algunos a vacunarse, especialmente entre las comunidades de color y los estadounidenses más jóvenes.

“Más allá de la indecisión, nuestra encuesta revela que las barreras al acceso a la vacuna -como la preocupación por el tiempo de ausencia del trabajo o la falta de transporte o de guardería- siguen siendo obstáculos para muchos. Estas barreras de acceso afectan de forma desproporcionada a las personas de color, hispanos y jóvenes estadounidenses, muchos de los cuales son receptivos a la hora de vacunarse”, dijo el director general y fundador del PRRI, Robert P. Jones.

“A medida que los líderes religiosos trabajan para instaurar la confianza de la comunidad en la vacuna COVID-19, deben proporcionar simultáneamente servicios que ayuden a eliminar las barreras para que todas las personas que lo quieran puedan recibir las vacunas.”

“Los enfoques basados en el punto de vista de la fe han sido y seguirán siendo eficaces para convencer a los estadounidenses para que reciban la vacuna COVID-19”, constata el fundador y presidente de la IFYC, Eboo Patel.

“Cada vez que examinamos mejor lo que realmente está funcionando para animar a los estadounidenses a vacunarse, nos damos cuenta de que las intervenciones centradas en la comunidad son decisivas. Al trabajar juntos para fomentar la vacunación entre las poblaciones indecisas, estamos salvando vidas”.

Aumenta la aceptación de las vacunas, disminuyen las reticencias

A finales de junio, más de siete de cada diez estadounidenses (71%) aceptan la vacuna, incluidos dos tercios de los estadounidenses (67%) que afirman haber recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19 y un 4% adicional que dice que se vacunará lo antes posible.

Entre los grupos religiosos, los estadounidenses de origen judío son los que más aceptan la vacuna (85%), lo que no ha cambiado desde marzo. Los católicos hispanos son los que más han aumentado la aceptación de la vacuna, pasando del 56% en marzo al 80% en junio. Los católicos blancos (79%), otros no cristianos (78%), otros cristianos (77%), los no afiliados religiosamente (75%) y los protestantes blancos de origen tradicional (74%) han superado la marca del 70%, con aumentos de 11-15 puntos porcentuales en cada grupo desde marzo.

Los republicanos siguen siendo menos propensos que los independientes o los demócratas a aceptar las vacunas, pero han pasado del 45% de aceptación en marzo al 63% en junio, un aumento mayor que el de los independientes (58% a 71%) y los demócratas (73% a 85%).

Sin embargo, la confianza en los medios de comunicación sigue dividiendo a los republicanos. Más de tres de cada cuatro republicanos que más confían en los medios de comunicación convencionales (77%) aceptan las vacunas, y más de seis de cada diez republicanos que siguen Fox News (64%) dicen aceptarlas.

Entre los republicanos que más confían en las noticias de extrema derecha, solo el 45% las aceptan y casi la mitad (46%) dicen que se negarán a vacunarse, lo que supone un notable aumento de 15 puntos porcentuales en el número de negativas desde marzo.

Las dudas sobre las vacunas están disminuyendo a medida que más estadounidenses se vacunan. En junio, menos de uno de cada cinco estadounidenses se mostraba reticente a vacunarse (15%), incluyendo un 10% que dice que esperará a ver cómo funcionan las vacunas entre los demás y un 5% afirma que se vacunará si es lo exigen motivos de trabajo, la escuela u otras actividades. La preocupación declarada por los posibles efectos desconocidos a largo plazo de las vacunas ha disminuido, bajando más de 10 puntos porcentuales entre marzo y junio.

Sin embargo, el rechazo a las vacunas se ha mantenido en la mayoría de los grupos demográficos. Los republicanos, los estadounidenses menores de 50 años y las personas que viven en comunidades rurales siguen siendo los más propensos a dudar o rechazar las vacunas.

La tasa de rechazo más alta entre los grupos religiosos sigue siendo la de los protestantes evangélicos blancos, que en un 24% afirman que no se vacunarán. Los datos revelan una estrecha relación entre la indecisión de los adultos y la de sus hijos: Los que se niegan a vacunarse dicen casi universalmente que no vacunarán a sus hijos (94%). Los protestantes negros son una notable excepción: El 19% declaró que rechazaría las vacunas en marzo, y este porcentaje bajó al 13% en junio.

“Los datos de la encuesta revelan un notable cambio entre los estadounidenses, que han pasado de dudar de las vacunas a aceptarlas, en casi todos los grupos demográficos”, dijo Natalie Jackson, directora de investigación del PRRI. “Algo que podemos deducir de este análisis es la influencia de las redes comunitarias, ya sean miembros de la familia, médicos, amigos íntimos, compañeros de trabajo, vecinos o líderes religiosos, a la hora superar las dudas. Además, aún queda trabajo por hacer para derribar las barreras de acceso a las vacunas”.

Éxitos y oportunidades de los enfoques religiosos

Los enfoques basados en la fe para disipar las dudas sobre las vacunas, incluyendo el aliento que ofrecen los líderes religiosos y los grupos religiosos para ayudar a difundir información y proporcionar recursos, han tenido una influencia significativa en el aumento de la aceptación de las vacunas entre los grupos indecisos.

Muchos cristianos de color informan que los enfoques basados en la fe fueron importantes en su decisión de vacunarse. Los protestantes hispanos vacunados (40%) y los protestantes negros (30%) son los más propensos a decir argumentos basados en la fe ayudaron a convencerlos.

Entre los católicos blancos, en particular, los que se muestran reticentes a la vacunación son más del doble de propensos a decir que uno o más argumentos basados en la fe pudieron convencerles, pasando del 15% al 31%.

Incluso los protestantes evangélicos blancos, el grupo religioso menos receptivo a las vacunas, podrían dejarse convencer por los enfoques religiosos. Casi un tercio (32%) de los protestantes evangélicos blancos no vacunados que asisten a los servicios religiosos dicen que uno o más enfoques basados en la fe les haría más propensos a vacunarse; entre los vacunados, más de uno de cada cuatro (26%) que asisten a los servicios religiosos dicen que los enfoques basados en la fe les animaron a vacunarse.

Superar las barreras logísticas para la vacunación

Aunque la preocupación por las vacunas ha disminuido, siguen existiendo importantes barreras a la vacunación entre algunos grupos con altos índices de indecisión y rechazo. Más de cuatro de cada diez protestantes hispanos (44%) afirman que la necesidad de tiempo para vacunarse o hacer frente a los posibles efectos secundarios es una razón fundamental (22%) o una de las razones (22%) por las que aún no se han vacunado. Más de un tercio de los estadounidenses de 18 a 29 años (38%) y de 30 a 49 años (37%), los protestantes negros (37%) y los estadounidenses de raza negra (36%) dicen lo mismo.

Las barreras más importantes a las que se enfrentan los protestantes hispanos incluyen también la preocupación por las condiciones de salud (34%), la falta de guarderías (21%) y de transporte adecuado (21%). En comparación, sólo el 4% de todos los estadounidenses no vacunados dicen que la falta de transporte fiable es una barrera crítica, y sólo el 4% cita la falta de guardería. Los obstáculos a la vacunación también afectan de forma desproporcionada a los protestantes negros, que en un número similar afirman que la preocupación por las condiciones de salud (36%), la falta de cuidado de los niños (20%) y el transporte adecuado (18%) son las razones por las que no se han vacunado.

Resulta significativo que los republicanos, los estadounidenses de zonas rurales y los protestantes evangélicos blancos no sean más propensos que el resto de los estadounidenses a señalar estos obstáculos como retos críticos o razones por las que no se han vacunado, a pesar de que sus tasas de vacunación son inferiores a la media.

Otros resultados clave del informe de junio de PRRI-IFYC incluyen:

La influencia del pensamiento conspirativo de QAnon sigue siendo uno de los principales impulsores de la indecisión y el rechazo a la vacunación. Menos de la mitad de los creyentes en QAnon aceptan las vacunas (47%), y un tercio dice que no se vacunará (32%). Por el contrario, entre los que rechazan QAnon, el 88% acepta la vacuna y solo el 4% dice que no se vacunará.

Menos de la mitad de los creyentes en QAnon aceptan las vacunas (47%), y un tercio dice que no se vacunará (32%). Por el contrario, entre los que rechazan QAnon, el 88% acepta la vacuna y solo el 4% dice que no se vacunará. Los hombres siguen siendo ligeramente más propensos que las mujeres a haber recibido una dosis de una vacuna o a decir que se vacunarán lo antes posible. Sin embargo, las mujeres han experimentado un aumento ligeramente mayor en la aceptación desde marzo (al 69% desde el 54%) que los hombres (al 73% desde el 61%).

Los padres son mucho más reacios a vacunar a sus hijos contra la COVID-19 que a vacunarse ellos mismos . Poco más de un tercio de los estadounidenses que son padres de niños menores de 18 años (35%) dicen que vacunarán a sus hijos tan pronto como puedan.

. Poco más de un tercio de los estadounidenses que son padres de niños menores de 18 años (35%) dicen que vacunarán a sus hijos tan pronto como puedan. La educación sigue siendo un factor clave que divide las actitudes hacia las vacunas. Los estadounidenses con alguna experiencia universitaria pero sin título han aumentado al 70% de aceptación de la vacuna desde el 56% de marzo, los estadounidenses con títulos académicos de cuatro años han aumentado al 80% de aceptación de la vacuna desde el 70%, y los estadounidenses con títulos de postgrado han aumentado al 92% de aceptación de la vacuna desde el 79%.

Metodología

La encuesta fue diseñada y llevada a cabo por PRRI e IFYC entre una muestra aleatoria de 5.123 adultos (mayores de 18 años) que viven en los 50 estados de Estados Unidos y que forman parte del Panel de Conocimiento de Ipsos, y otras 382 personas que fueron reclutadas por Ipsos utilizando paneles de encuestas opt-in para aumentar el tamaño de las muestras en los estados más pequeños. Se reclutaron 346 hispanos protestantes adicionales para aumentar el tamaño de la muestra en este grupo.

La muestra completa de 5.851 está ponderada para ser representativa de la población estadounidense. Las entrevistas se realizaron en línea entre el 7 y el 23 de junio de 2021. El margen de error de la encuesta nacional es de +/- 1,7 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95%, incluyendo el efecto de diseño de la encuesta de 1,7.

Pued consultarse aquí la síntesis del estudio: Religious Identities and the Race Against the Virus: (Wave 2: June 2021)

Traducción realizada por el Consorcio Internacional de Medios Católicos sobre Vacunas contra la COVID-19